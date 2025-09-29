ETV Bharat / state

बिहार में वनस्पति देवी के रूप में विराजमान हैं मां दुर्गा, पशुपालक को दिया था दर्शन

वनस्पति देवी मंदिर में मां दुर्गा विराजमान हैं. नवरात्रि में भक्तों की यहां काफी भीड़ उमड़ती है और मान्यता है कि मनोकामनाएं पूरी होती है.

Vanaspati Devi In Motihari
मोतिहारी में वनस्पति देवी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 29, 2025 at 4:21 PM IST

4 Min Read
मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी से 15 किलोमीटर पश्चिम, सुगौली से 7 किलोमीटर पूर्व, रक्सौल से 35 किलोमीटर दक्षिण और अरेराज से 22 किलोमीटर उत्तर में स्थित वनस्पति देवी का मंदिर एक प्रमुख धार्मिक स्थल है. यह मंदिर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 के किनारे, मोतिहारी-बेतिया मार्ग पर सेमरा रेलवे स्टेशन के निकट अवस्थित है। यह स्थान न केवल बिहार, बल्कि उत्तर प्रदेश और नेपाल के श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का प्रमुख केंद्र है.

श्रद्धालुओं की अटूट आस्था: वनस्पति देवी मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है. विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान, देश-विदेश से श्रद्धालु यहां पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं. मान्यता है कि माता वनस्पति की कृपा से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता. सच्चे और पवित्र मन से की गई पूजा से भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं.

वनस्पति देवी मंदिर (ETV Bharat)

पुजारी की भक्ति और शांति की अनुभूति: मंदिर के पुजारी रामशरण दास बताते हैं कि वे नियमित रूप से माता की पूजा करते हैं. पूजा के बाद उन्हें असीम शांति की अनुभूति होती है. उनकी कामना है कि माता वनस्पति की कृपा से कोई भी दुखी न रहे. हाल ही में मंदिर के एक अन्य पुजारी राधारमण दास का निधन हो गया, लेकिन मंदिर की पूजा-अर्चना की परंपरा निर्बाध जारी है.

Vanaspati Devi
मान्यता है कि मनोकामनाएं पूरी होती है (ETV Bharat)

मंदिर की ऐतिहासिक कहानी: कहा जाता है कि कई वर्षों पहले यह क्षेत्र घना जंगल था. स्थानीय निवासी सहदेव पासवान यहां अपने मवेशियों को चराने आया करते थे. एक दिन उन्हें एक वृक्ष के पास मिट्टी का एक पिंड दिखाई दिया, जिसकी वे पूजा करने लगे. माता ने स्वप्न में दर्शन देकर अपनी उपस्थिति का आभास कराया। इसके बाद लोगों ने जंगल को साफ कर मंदिर का निर्माण करवाया.

Vanaspati Devi
चिकनौटा गांव का आध्यात्मिक महत्व (ETV Bharat)

चिकनौटा गांव का आध्यात्मिक महत्व: सुगौली प्रखंड के चिकनौटा गांव के पास स्थित यह मंदिर आस्था का प्रतीक बन चुका है. यहां अष्टयाम, लखराव, वाहन पूजा और विवाह जैसे धार्मिक आयोजन होते हैं. बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल से आने वाले भक्तों की भीड़ इस मंदिर की महत्ता को दर्शाती है. सच्चे मन से पूजा करने वाले प्रत्येक भक्त की मनोकामना पूरी होने की मान्यता है.

Vanaspati Devi
आस्था का प्रमुख केंद्र (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों का योगदान: स्थानीय निवासी पंकज कुमार बताते हैं कि पहले इस क्षेत्र में घना जंगल था, जहां लोग अपने पशुओं को चराने आते थे. कुछ लोगों ने देखा कि यहां प्रसाद चढ़ा रहता था, जिसे वे खा लेते थे. एक रात तीन लोगों को एक ही स्वप्न में माता ने दर्शन दिए और पूजा करने का निर्देश दिया. इसके बाद स्थानीय लोगों ने इस स्थान को मंदिर के रूप में विकसित किया.

Vanaspati Devi
मंदिर से जुड़ी हैं कई मान्यताएं (ETV Bharat)

"पहले यहां जंगल हुआ करता था पशुपालक पशु चराने आते थे, उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो दिन भर यहां रहते थे. जब वे लोग आते थे तो वे लोग देखे थे कि यहां पर प्रसाद चढ़ा हुआ है. तो वो भी वही प्रसाद खाते थे. उसमें से तीन आदमी ने एक ही सपना देखा. जिसमें मां दुर्गा ने कहा तुम लोग केवल प्रसाद खा लेते हो बाहर के आदमी आते हैं, पूजा करके चले जाते हैं. तुम लोग अगल-बगल गांव के हो कुछ करते नहीं हो. मैं देवी हूं पूजा करो."- पंकज कुमार, स्थानीय निवासी

Vanaspati Devi
वनस्पति देवी के रूप में मां दुर्गा (ETV Bharat)

51 शक्तिपीठों में शामिल होने की मान्यता: मंदिर के बारे में रामशरण दास बताते हैं कि यह स्थान प्राचीन और पवित्र है, जहां माता स्वयं प्रकट हुईं. संतों का मानना है कि यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक हो सकता है, जहां देवी का कोई अंग गिरा हो. स्थानीय लोगों के सहयोग से इस मंदिर का विकास हुआ है, और यह वनस्पति देवी के नाम से प्रसिद्ध है.

Vanaspati Devi
दूर-दूर से आते हैं श्रद्धालु (ETV Bharat)

"यह स्थान प्राचीन है यहां देवी स्वयं प्रकट हुईं हैं. यह विकास यहां के स्थानीय लोगों के सहयोग से हुआ है और हो रहा है. यहां कई जगहों के लोग आते हैं और अपनी मनोकामना को देवी मां के चरणों में रखते हैं. देवी मां उनकी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं."-रामशरण दास, पुजारी

