ETV Bharat / state

गोचर भूमि के लिए आंदोलन होगा तेज, धार्मिक आयोजनों के साथ सोमवार से 'भिक्षा अभियान' शुरू

गोचर संरक्षण समिति के संयोजक शिव गहलोत ( ETV Bharat Bikaner )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 27, 2025 at 8:45 PM IST 3 Min Read

बीकानेर: बीकानेर विकास प्राधिकरण (BDA) द्वारा जिले के 188 गांवों की गोचर भूमि को मास्टर प्लान 2043 में दूसरे प्रयोजनों के लिए शामिल करने के विरोध में चल रहा आंदोलन सोमवार से और तेज होगा. प्रशासन की ओर से सुनवाई न होने से नाराज गोचर संरक्षण समिति ने आंदोलन को व्यापक बनाने का फैसला किया है. तुलसी कुटीर में हुई बैठक में समिति के पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई कि 50 हजार से अधिक आपत्तियां देने के बाद भी जिला प्रशासन और बीकानेर विकास प्राधिकरण ने कोई सुनवाई नहीं की है. गोचर संरक्षण समिति के संयोजक शिव गहलोत ने बताया कि सोमवार से पूरे बीकानेर में 'भिक्षा अभियान' शुरू किया जाएगा. इस अभियान की शुरुआत शहर के लक्ष्मीनाथ मंदिर से होगी, जिसके तहत हर घर, मोहल्ले और गांव में जाकर लोगों से गोचर संरक्षण के लिए भिक्षा के रूप में सहयोग मांगा जाएगा. गहलोत ने कहा कि प्रशासन इसे केवल बीकानेर का आंदोलन समझने की भूल कर रहा है, जबकि अब यह देश का आंदोलन बनेगा. उन्होंने बताया कि जल्द ही देश भर के प्रमुख संतों और महामंडलेश्वरों के साथ बीकानेर कलेक्ट्रेट पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा. पढ़ें: गोचर भूमि उपयोग परिवर्तन के खिलाफ संत समाज और गौ भक्त, सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन