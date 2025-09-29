ETV Bharat / state

सुहेला दुर्गा पंडाल बना माता का धाम, 51 देवियों की स्थापना, जुट रही लाखों की भीड़

30 लाख तक हो जाते हैं खर्च : दुर्गा आयोजक समिति के अध्यक्ष महेश ने बताया कि 14-15 सालों से 51 देवी स्वरूपों का विराजमान करते आ रहे हैं.लोकल पुलिस और गांव वाले समिति वाले सभी सहयोग करते हैं. सबसे पहले हम सिंगल बैठाया करते थे. धीरे-धीरे 9 दुर्गा और अब 15 वर्षों से 51 देवी बैठाते हैं. बीच में विसर्जन करने में परेशानियां आती थी. पिछले साल 2024 में 21 देवी स्वरूप बैठाए थे. अब फिर से 51 देवी बैठाए हैं. अध्यक्ष ने बताया कि लगभग 25 से 30 लाख रुपये खर्च होते हैं.

हमारा उद्देश्य केवल धार्मिक उत्सव करना नहीं, बल्कि समाज को जोड़ना और आने वाली पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ना है.हर साल अलग-अलग थीम पर झांकियां बनाई जाती हैं. इस बार भी कई पंडालों में देवी स्वरूपों के साथ-साथ सामाजिक संदेश देने वाली झांकियां लगाई गई हैं- महेश, अध्यक्ष आयोजन समिति

15 साल पुरानी परंपरा : सुहेला ग्राम पंचायत में 51 देवी स्वरूपों की स्थापना की परंपरा पिछले 15 वर्षों से चली आ रही है. हर साल यह आयोजन भव्य और आकर्षक होता जा रहा है.आयोजन समिति के अध्यक्ष महेश ने ETV भारत से बातचीत में बताया कि गांव के लोग सामूहिक सहयोग से इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. आयोजन समिति के अध्यक्ष महेश ने ETV भारत को बताया कि पिछले लगभग 15 वर्षों से यहां 51 देवी स्वरूपों की स्थापना की परंपरा चल रही है.उनका कहना है कि यह सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की आस्था और एकता का प्रतीक बन चुका है.

बलौदाबाजार : नवरात्रि का पर्व देशभर में आस्था और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है, छत्तीसगढ़ का बलौदाबाजार जिला इन दिनों भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगा हुआ है. सुहेला नवरात्रि के दौरान पूरे प्रदेश का बड़ा धार्मिक केंद्र बन चुका है. यहां आयोजित नवरात्रि महोत्सव में इस साल भी 51 दुर्गा माता के अद्वितीय स्वरूपों की स्थापना की गई है.भव्य पंडाल, आकर्षक झांकियां और दिन-रात चलने वाला भक्तिमय माहौल न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि आसपास के जिलों और दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं को भी अपनी ओर खींच रहा है.

आयोजन समिति ने की मेहनत : आयोजन समिति के सदस्य बताते हैं कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए महीनों पहले से तैयारी शुरू हो जाती है. पंडालों की सजावट, झांकियों की थीम, सुरक्षा इंतजाम और श्रद्धालुओं की सुविधा सब कुछ व्यवस्थित तरीके से तय किया जाता है.इस बार पंडालों को आधुनिक लाइटिंग और थीम आधारित सजावट से खास आकर्षण दिया गया है. कहीं समुद्र मंथन का दृश्य दिख रहा है तो कहीं दुर्गा माता महिषासुर मर्दिनी के रूप में विराजमान हैं.

माता के रुपों का दर्शन करने जुटी भीड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ETV भारत ने डोमार पाल पुजारी (पंडा महाराज) से बात की.हमने ये पूछा कि कितने की संख्या में श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने? पुजारी डोमार पाल ने बताया कि, श्रद्धालु तो कई प्रकार के आते हैं.

पंडाल के अंदर में जनता बहुत ज्यादा रहते हैं. लगातार दर्शन कर निकलते रहते हैं.ये किसी को कोई समस्या परेशानी नही होती. मुझे 15 साल हो गए यहां पंडा के रूप में सेवा करते- डोमार लाल पुजारी



स्थानीयों ने आयोजन को सराहा : ईटीवी भारत की टीम ने दर्शनार्थियों की भीड़ पंडालों की सजावट और भक्तिमय वातावरण को कैमरे में कैद किया.साथ ही श्रद्धालुओं, आयोजन समिति और भजन-कीर्तन करने आए कलाकारों से भी खास बातचीत की. स्थानीय नागरिकों ने ETV भारत से कहा कि इस आयोजन ने सुहेला को प्रदेश के धार्मिक नक्शे पर अलग पहचान दी है. एक दुकानदार ने बताया नवरात्रि के दिनों में यहां आर्थिक गतिविधियां भी तेज हो जाती है.लोग खरीदारी करते हैं, जिससे छोटे व्यापारियों को रोजगार मिलता है.

51 देवियों की स्थापना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

श्रद्धालुओं ने अपनी भावना की व्यक्त : ETV भारत की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे आयोजन का जायजा लिया.दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं से लेकर आयोजन समिति और स्थानीय नागरिकों तक, सभी ने अपनी-अपनी भावनाएं साझा की. तुलसी मानपुर से आए श्रद्धालु राजेश वर्मा ने कहा कि सुहेला का यह आयोजन अनोखा है. मैं यहां 15 साल से आ रहा हूं. यहां माता दुर्गा 51 देवी स्वरूपों के साक्षात दर्शन करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है. पूरे वातावरण में इतनी भक्ति और शांति है कि लगता है जैसे सच में देवी मां का आशीर्वाद मिल रहा हो.

यहां बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन होता हैं. दूर दराज से रोजाना लाखो वाले देखने आते हैं. भजन-कीर्तन के अलावा सेवा गीत और रामलीला जैसे कार्यक्रम भी होते हैं जो सुबह से लेकर रात 2 बजे तक चलता है- राजेश वर्मा, श्रद्धालु





दिन-रात दर्शन का सिलसिला : सुहेला की नवरात्रि खास इसलिए भी है क्योंकि यहां दर्शनार्थियों का आना-जाना दिन रात चलता रहता है. सुबह आठ बजे से लेकर देर रात दो-तीन बजे तक पंडालों में भीड़ बनी रहती है. श्रद्धालु मां के स्वरूपों के दर्शन कर अपने जीवन में सुख-शांति और समृद्धि की कामना करते हैं.लोग दर्शन के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, फिर भी उनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि भक्ति की चमक साफ दिखाई देती है.





भजन कीर्तन का भी आयोजन : नवरात्रि के नौ दिनों में यहां मेले का आयोजन भी होता है.मेले में खाने-पीने की दुकानों से लेकर झूले और खिलौनों तक की दुकानें सज जाती हैं.लेकिन सबसे खास है भजन-कीर्तन का सिलसिला. हर दिन अलग-अलग मंडलियां यहां सेवा गीत प्रस्तुत करती हैं. ETV भारत ने उन मंडलियों से भी बात की. रायपुर से आए एक कलाकार ने कहा सुहेला की नवरात्रि हमारे लिए सौभाग्य है.यहां गाने-बजाने से जो संतोष मिलता है, वह कहीं और नहीं.

सुहेला दुर्गा पंडाल में जुटी भीड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



जैसा माता का स्वरुप वैसा जसगीत : लोखे राम यदु जो माता सेवा गीत गाने के लिए आए थे,उन्होंने ETV भारत को बताया कि मैं यहां 20 साल से सेवा करने आ रहा हूं. वहीं दूसरे सेवा टीम के राम लाल यदु ने बताया कि माता का सेवा गीत गाता भी हूं और साथ में मांदर ढोलक भी बजाता हूं. समयानुसार लेकिन गाना परमानेंट गा लेता हूं. राम लाल यदु ने बताया कि माता का जो रूप स्वरूप है उसी के आधार पर हम कला के अनुसार जसगीत गाते हैं. माता रानी को प्रसन्न करने के लिए. जैसे अभी राम-रावण वाले सीन हैं तो हम इसी प्रकार का जसगीत गाएंगे. ग्राम नेवधा से जसगीत सेवा गा रहे टीम से ETV भारत ने बात की . नेवधा से आए समिति ने बताया कि कम से कम 10 साल से करते आ रहे हैं सेवागीत. एक महिला ने बताया कि बहुत सुंदर कार्यक्रम रहता है. हर साल की भांति इस साल भी सेवागीत गाने पहुंचे हैं.

जस गीत गाकर दुर्गा की आराधना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)





भाटापारा से दर्शन करने आये बुजुर्ग ने बताया कि मैं हर साल यहां दर्शन करने आता हूं. काफी अच्छा आयोजन होता है. माता के 51 स्वरूप देखने को मिलता है. काफी अच्छा लगता हैं. बिलासपुर जिले के अकलतरा से आए युवा दर्शनाथी ने ETV को बताया कि यहां की समिति वाले काफी अच्छे हैं. जो इस तरह का व्यवस्था किए हैं. पिछले साल तो 21 रूपों में बैठा था. इस बार 51 रूप में विराजमान हैं.



बिलासपुर रायपुर से भी पहुंचे श्रद्धालु : नांदघाट से आई महिला ने बताया कि पहली बार आए हैं. देखने में बहुत अच्छा लग रहा है.वहीं तिल्दा नेवरा से आई महिला ने बताया कि हम लोग पहली बार सुहेला दर्शन करने आये हैं काफी अच्छा डेकोरेशन है. भव्य आयोजन देखकर अच्छा लग रहा हैं. पता चला कि यहां 51 माता और मेला लगता है, तो रायपुर छोड़ हम सभी परिवार के लोग सुहेला दर्शन करने पहुंचे हैं. सिमगा के बनसकरा से आए श्रध्दालु ने कहा कि वो पहली बार यहां आए हैं. बहुत सुंदर वातावरण हैं. देखकर बहुत खुशी हो रही हैं.हमारे जिले में भी ऐसा आयोजन हो रहा पहले हम बाहर जाते थे अब यहां देखने आए हैं.





आपको बता दें कि सुहेला की नवरात्रि अब सिर्फ बलौदाबाजार जिले तक सीमित नहीं है. रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बिलासपुर और यहां तक कि ओडिशा से भी लोग दर्शन करने आते हैं.इस वजह से यहां इन दिनों सड़कें और गलियां श्रद्धालुओं से भरी रहती हैं. यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं. पुलिस बल और स्वयंसेवक लगातार तैनात रहते हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो.

