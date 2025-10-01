दिल्ली में रावण के पुतलों पर दिखी 'ऑपरेशन सिंदूर' की झलक, तो किसी ने लिखा 'पुष्पा' का डायलॉग
नवरात्रि की समाप्ति के साथ अब दिल्ली में दशहरे की धूम शुरू हो गई है. इस दौरान पुतले बनाने वालों ने अजब कारीगरी दिखाई है.
Published : October 1, 2025 at 5:09 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी में दशहरे के अवसर के लिए विशाल रावण के आकर्षक पुतले बनाए गए हैं. खास बात यह है कि इस बार रावण के पुतलों पर 'ऑपरेशन सिंदूर' से संबंधित नारे लिखे हुए हैं. रावण के पुतले बनाने वाले कारीगरों ने इस बार रावण की विशाल मूंछों पर कई तरह के खास कोटेशन लिखें हैं- जैसे ऑपरेशन सिंदूर कामयाब, भारतीय सेवा को सलाम, बुराई की अच्छाई पर जीत और रावण इज बैक.
रावण की मूंछों पर कोटेशन लिखने वाले कारीगर महेंद्र पाल राय ने बताया, हर वर्ष समाज और देश में होने वाली विशेष हलचल को लेकर वह रावण की मूंछों पर कोटेशन लिखे जाते हैं. इस बार देश ने पहलगाम में आतंकी हमला झेला, जिसके बाद मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करते हुए कामयाबी हासिल की. इस बाबत रावण की मूंछों पर ऑपरेशन सिंदूर कामयाब लिखा गया है.
रावण पर लिखा झुकेगा नहीं: उन्होंने आगे बताया कि राजस्थान से आए वकील राजू गुर्जर ने यह सुझाया कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोटेशन लिखे जाएं, जिससे कि लोग रावण के पुतलों के साथ-साथ पहलगाम के आतंकवादियों के पुतले जलाएं. इसके अलावा रावण की मूंछों पर फिल्मों के डायलॉग्स भी लिखे दिखाई दिए. साउथ फिल्म इंडल्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की बहुचर्चित फिल्म पुष्पा का डायलॉग 'झुकेगा नहीं' भी रावण की मूंछों पर लिखा दिखाई दिया.
डिमांड पर लिखे जाते हैं कोट्स: कारीगर नितिन ने बताया कि हर वर्ष रावण की मूंछों पर आकर्षित डायलॉग लिखे जाते हैं. वैसे तो कई लोग डिमांड पर भी इस तरीके के रावण बनवाते हैं, लेकिन इस बार अपनी मर्जी से उन्होंने ऐसा किया. इसके अलावा और भी कई डायलॉग लिखे जाते हैं जैसे फटा पोस्टर निकला रावण, फिर चमकेगा रावण आदि. पंचांग के अनुसार, दशमी तिथि 1 अक्टूबर को शाम 7 बजकर 2 मिनट पर से शुरू हो जाएगी. ऐसे में दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा.
यह भी पढ़ें-
दिल्ली में बारिश के पानी में डूब गए रावण! सड़कों पर तैरते दिखे पुतले, सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार
दिल्ली के इस मंदिर में बंगाल के तर्ज पर की जाती है पूजा, जानिए कब होगी विशेष पूजा