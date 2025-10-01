ETV Bharat / state

दिल्ली में रावण के पुतलों पर दिखी 'ऑपरेशन सिंदूर' की झलक, तो किसी ने लिखा 'पुष्पा' का डायलॉग

नई दिल्ली: राजधानी में दशहरे के अवसर के लिए विशाल रावण के आकर्षक पुतले बनाए गए हैं. खास बात यह है कि इस बार रावण के पुतलों पर 'ऑपरेशन सिंदूर' से संबंधित नारे लिखे हुए हैं. रावण के पुतले बनाने वाले कारीगरों ने इस बार रावण की विशाल मूंछों पर कई तरह के खास कोटेशन लिखें हैं- जैसे ऑपरेशन सिंदूर कामयाब, भारतीय सेवा को सलाम, बुराई की अच्छाई पर जीत और रावण इज बैक.

रावण की मूंछों पर कोटेशन लिखने वाले कारीगर महेंद्र पाल राय ने बताया, हर वर्ष समाज और देश में होने वाली विशेष हलचल को लेकर वह रावण की मूंछों पर कोटेशन लिखे जाते हैं. इस बार देश ने पहलगाम में आतंकी हमला झेला, जिसके बाद मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करते हुए कामयाबी हासिल की. इस बाबत रावण की मूंछों पर ऑपरेशन सिंदूर कामयाब लिखा गया है.

कारीगरों ने बताया क्यों लिखे ऐसे कोट्स (ETV Bharat)

रावण पर लिखा झुकेगा नहीं: उन्होंने आगे बताया कि राजस्थान से आए वकील राजू गुर्जर ने यह सुझाया कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोटेशन लिखे जाएं, जिससे कि लोग रावण के पुतलों के साथ-साथ पहलगाम के आतंकवादियों के पुतले जलाएं. इसके अलावा रावण की मूंछों पर फिल्मों के डायलॉग्स भी लिखे दिखाई दिए. साउथ फिल्म इंडल्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की बहुचर्चित फिल्म पुष्पा का डायलॉग 'झुकेगा नहीं' भी रावण की मूंछों पर लिखा दिखाई दिया.