दुर्गोत्सव 2025: हल्दीघाटी युद्ध और महाराणा प्रताप के रणकौशल का दिखेगा नजारा! अपर बाजार गाड़ीखाना में किलानुमा पंडाल में विराजेंगी मां दुर्गा

रांची: शारदीय नवरात्र में राजधानी रांची के दुर्गा पूजा पंडालों को अंतिम रूप देने की तैयारियां अंतिम चरण में है. अलग-अलग थीम पर बन रहे भव्य दुर्गा पूजा पंडालों में से एक है अपर बाजार में शक्ति स्रोत दुर्गा पूजा समिति की ओर से बनाया जा रहा भव्य और किलानुमा पंडाल. इस किलानुमा पंडाल में महाराणा प्रताप की वीरता और ऐतिहासिक हल्दीघाटी युद्ध की थीम पर पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है.

पंडाल को भव्य रूप देने में लगे रांची के ही प्रख्यात कलाकार अजय वर्मा ने बताया कि पूजा पंडाल में प्रवेश करते ही आपको राजस्थान की वीर भूमि, हल्दीघाटी के ऐतिहासिक युद्ध और राणा प्रताप की वीरता के जीवंत दृश्य देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक किले में मां दुर्गा विराजेंगी. पंडाल के अंदर ऊंट, हाथी, घोड़ा और सैनिकों के दर्शन भी होंगे, जिसमें से कई चलंत होंगे और वह सभी को रोमांचित करेंगे.

जानकारी देते संवाददाता उपेंद्र कुमार (Etv Bharat)

30 लाख की लागत से बना है 60 फीट ऊंचा पंडाल

कारीगर अजय वर्मा ने ईटीवी भारत को बताया कि 'राणा प्रताप की गौरव गाथा और हल्दीघाटी की युद्ध थीम' पर इस पंडाल को बनाने में 30 लाख रुपये खर्च आया है. 60 फीट ऊंचे और 150 फीट चौड़े इस पंडाल में भारतवर्ष के गौरवपूर्ण इतिहास को कलात्मक रूप से दर्शाया गया है. पूरे पंडाल को घूमने में मां भक्तों को करीब 10 मिनट का समय लगेगा.