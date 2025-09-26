दुर्गोत्सव 2025: हल्दीघाटी युद्ध और महाराणा प्रताप के रणकौशल का दिखेगा नजारा! अपर बाजार गाड़ीखाना में किलानुमा पंडाल में विराजेंगी मां दुर्गा

दुर्गोत्सव 2025: हल्दीघाटी युद्ध और महाराणा प्रताप के रणकौशल का दिखेगा नजारा! अपर बाजार गाड़ीखाना में किलानुमा पंडाल में विराजेंगी मां दुर्गा
दुर्गोत्सव के दौरान रांची में अपर बाजार गाड़ीखाना में किलानुमा पंडाल में मां दुर्गा विराजेंगी. इस पंडाल को किलेनुमा की शक्ल में बनाया गया है.
Published : September 26, 2025 at 8:03 PM IST
रांची: शारदीय नवरात्र में राजधानी रांची के दुर्गा पूजा पंडालों को अंतिम रूप देने की तैयारियां अंतिम चरण में है. अलग-अलग थीम पर बन रहे भव्य दुर्गा पूजा पंडालों में से एक है अपर बाजार में शक्ति स्रोत दुर्गा पूजा समिति की ओर से बनाया जा रहा भव्य और किलानुमा पंडाल. इस किलानुमा पंडाल में महाराणा प्रताप की वीरता और ऐतिहासिक हल्दीघाटी युद्ध की थीम पर पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है.
पंडाल को भव्य रूप देने में लगे रांची के ही प्रख्यात कलाकार अजय वर्मा ने बताया कि पूजा पंडाल में प्रवेश करते ही आपको राजस्थान की वीर भूमि, हल्दीघाटी के ऐतिहासिक युद्ध और राणा प्रताप की वीरता के जीवंत दृश्य देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक किले में मां दुर्गा विराजेंगी. पंडाल के अंदर ऊंट, हाथी, घोड़ा और सैनिकों के दर्शन भी होंगे, जिसमें से कई चलंत होंगे और वह सभी को रोमांचित करेंगे.
30 लाख की लागत से बना है 60 फीट ऊंचा पंडाल
कारीगर अजय वर्मा ने ईटीवी भारत को बताया कि 'राणा प्रताप की गौरव गाथा और हल्दीघाटी की युद्ध थीम' पर इस पंडाल को बनाने में 30 लाख रुपये खर्च आया है. 60 फीट ऊंचे और 150 फीट चौड़े इस पंडाल में भारतवर्ष के गौरवपूर्ण इतिहास को कलात्मक रूप से दर्शाया गया है. पूरे पंडाल को घूमने में मां भक्तों को करीब 10 मिनट का समय लगेगा.
पंडाल के अंदर युद्ध जैसा नजारा
कारीगर ने कहा कि मां के भक्तों और खासकर बच्चों को पंडाल के अंदर का नजारा खासतौर पर आकर्षित करेगा. इसमें किला के मुख्य गेट से अंदर प्रवेश करते ही अंदर में पूरा युद्ध का नजारा दिखेगा. पंडाल में ऊंचे पहाड़ के ऊपर में किला और रास्ता दर्शाया गया है. इसके साथ ही गुफा के भीतर मां दुर्गा की प्रतिमा विराजमान होगी. उन्होंने बताया कि महाष्टमी के दिन 28 सितम्बर को मां के पट खुल जाएंगे.
पंडाल के आसपास चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था
1968 से गाड़ीखाना की शक्ति स्रोत दुर्गा पूजा समिति द्वारा तैयार किये जा रहे दुर्गोत्सव में पूजा के दौरान सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी. पंडाल में सुरक्षा की दृष्टि से महिला एवं पुरुष के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं तथा जगह-जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. यहां एक विशेषता यह भी है कि पंडाल के साथ साथ मां दुर्गा की प्रतिमा भी रांची के स्थानीय मूर्तिकार राम पाल ने बनाई है.
