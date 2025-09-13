ETV Bharat / state

दुर्गा पूजा पर देवघर में दिखेगी बंगाली और राजस्थानी संस्कृति की झलक, करोड़ों की लागत से तैयार हो रहे हैं पूजा पंडाल

देवघर में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं. भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं. कारीगर उन्हें अंतिम रूप देने में जुटे हैं.

Durga Puja 2025
दुर्गा पूजा पंडाल का प्रारुप (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 13, 2025 at 5:35 PM IST

2 Min Read
देवघर: बाबा नगरी में इस साल दुर्गा पूजा की तैयारियां चरम पर हैं. शहर की विभिन्न दुर्गा पूजा समितियां भव्य पंडाल बनाने में जुटी हैं. बैद्यनाथपुर, बिलासी, कृष्णापुरी और कुंडा की समितियां करोड़ों की लागत से भव्य पंडाल तैयार कर रही हैं.

दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर बिलासी पूजा समिति के वरिष्ठ सदस्य आशीष झा ने बताया कि इस बार उनके पंडाल में राजस्थानी संस्कृति की झलक दिखाई जाएगी. यहां पंडाल की सजावट में राजस्थान के प्राचीन राज दरबार के भव्य स्वरूप को जीवंत किया जा रहा है. वहीं, कई पूजा समितियां दक्षिण भारतीय परंपरा और अन्य आकर्षक थीम पर आधारित पंडाल बना रही हैं. पूरे शहर के मोहल्लों में कारीगर दिन-रात काम कर रहे हैं ताकि त्योहार शुरू होने से पहले हर पंडाल अपनी पूरी भव्यता के साथ तैयार हो सके.

देवघर में दिखेगी बंगाली और राजस्थानी संस्कृति की झलक (Etv Bharat)

देवघर के जानकारों का कहना है कि देवघर कभी बंगाल का हिस्सा था. परिसीमन के बाद इसे बिहार और फिर झारखंड में शामिल कर लिया गया, लेकिन आज भी यहां बड़ी संख्या में बंगाली समुदाय के लोग निवास करते हैं. यही वजह है कि देवघर की दुर्गा पूजा में बंगाली परंपराओं का प्रभाव साफ दिखाई देता है.

पंडा समाज के वरिष्ठ पुजारी गोरेलाल पंडा के अनुसार, देवघर में सभी पूजाए बंगाली पंचांग के अनुसार होती हैं. यहा हिंदी पंचांग का प्रयोग नहीं होता. बैद्यनाथ धाम के पुजारी ध्रुव नारायण मिश्र भी मानते हैं कि बंगाली परंपरा के प्रभाव के कारण ही हर वर्ग के लोग एक ही तरीके से पूजा-अर्चना करते हैं.

Durga Puja 2025
दुर्गा पूजा पंडाल का प्रारुप (Etv Bharat)

बंगाली समाज की गोपा गुप्ता कहती हैं कि देवघर में दुर्गा पूजा मनाने का अनुभव बिल्कुल पश्चिम बंगाल जैसा ही होता है. सिंदूर खेला हो या विसर्जन की परंपरा - सब कुछ बंगाली रीति-रिवाजों के अनुसार ही होता है.

गौरतलब है कि देवघर एक आध्यात्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है. बाबा बैद्यनाथ धाम एक ऐसा अनोखा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों का संगम होता है. ऐसे में यहां दुर्गा पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है.

