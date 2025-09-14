ETV Bharat / state

अमेठी में थाने में धरने पर बैठीं छात्राएं, पैरामेडिकल कॉलेज पर ठगी का आरोप, सात के खिलाफ FIR

एएनएम पाठ्यक्रम के अंतिम चरण की परीक्षा से पहले छात्राओं को एडमिट कार्ड नहीं दिए गए. जिससे नाराज होकर वह थाने पहुंच गईं.

कोतवाली में धरने पर बैठी छात्राएं.
कोतवाली में धरने पर बैठी छात्राएं. (Photo Credit; amethi police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 10:21 PM IST

अमेठी : शहर के एक नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने रविवार को धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कोतवाली में धरने पर बैठ गईं. छात्राओं ने संचालक प्रिंस आजम खां पर ठगी का आरोप लगाया है. पुलिस ने छात्राओं की तहरीर पर सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है. मामले की जांच की जा रही है.

दो वर्षीय एएनएम पाठ्यक्रम के अंतिम चरण की परीक्षा से पहले छात्राओं को एडमिट कार्ड नहीं दिए गए. छात्राओं ने एडमिट कार्ड नहीं दिए जाने की वजह पूछी तो बताया गया कि उनकी फीस जमा नहीं है. छात्राओं ने बताया कि फीस जमा है. लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उन्हें परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी. इससे नाराज छात्राएं कोतवाली पहुंची और धरने पर बैठ गईं.

छात्रा सलोनी पॉल ने बताया कि हम लोगों से फीस के रूप में दो लाख से अधिक रुपए वसूल किए गए. 15 सितंबर यानी सोमवार से हम लोगों का एग्जाम शुरू हो रहा है. हम लोगों को प्रवेश पत्र नहीं दिया जा रहा है. मेरी तरह 12 से अधिक छात्राएं हैं, जिन्हें प्रवेश पत्र नहीं मिला है.

अभिभावक दिनेश कुमार ने बताया कि पूरा शुल्क जमा करने के बाद भी और शुल्क मांगा जा रहा है. कल से एग्जाम है, अभी तक प्रवेश पत्र नहीं मिला है. यह संस्थान पिछले कई सालों से अमेठी में चल रहा है.

कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक रवि सिंह ने बताया कि छात्राओं की तहरीर पर धोखाधड़ी सहित बीएनएस की अन्य धाराओं में सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है. विवेक श्रीवास्तव, शैलेंद्र मौर्य, प्रिंस आजम खां, आयुष तिवारी, दिलीप बाजपेई, रहमान खान, विजय मौर्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

