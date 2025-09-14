ETV Bharat / state

अमेठी में थाने में धरने पर बैठीं छात्राएं, पैरामेडिकल कॉलेज पर ठगी का आरोप, सात के खिलाफ FIR

अमेठी : शहर के एक नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने रविवार को धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कोतवाली में धरने पर बैठ गईं. छात्राओं ने संचालक प्रिंस आजम खां पर ठगी का आरोप लगाया है. पुलिस ने छात्राओं की तहरीर पर सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है. मामले की जांच की जा रही है.

दो वर्षीय एएनएम पाठ्यक्रम के अंतिम चरण की परीक्षा से पहले छात्राओं को एडमिट कार्ड नहीं दिए गए. छात्राओं ने एडमिट कार्ड नहीं दिए जाने की वजह पूछी तो बताया गया कि उनकी फीस जमा नहीं है. छात्राओं ने बताया कि फीस जमा है. लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उन्हें परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी. इससे नाराज छात्राएं कोतवाली पहुंची और धरने पर बैठ गईं.

छात्रा सलोनी पॉल ने बताया कि हम लोगों से फीस के रूप में दो लाख से अधिक रुपए वसूल किए गए. 15 सितंबर यानी सोमवार से हम लोगों का एग्जाम शुरू हो रहा है. हम लोगों को प्रवेश पत्र नहीं दिया जा रहा है. मेरी तरह 12 से अधिक छात्राएं हैं, जिन्हें प्रवेश पत्र नहीं मिला है.