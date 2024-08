ETV Bharat / state

शादी का झांसा देकर लड़की के माता-पिता ने हड़पे 30 लाख, आरोपी दंपती गिरफ्तार - forgery in name of marriage

15 hours ago

लड़की के माता पिता ने हड़पे 30 लाख, आरोपी दंपती गिरफ्तार ( Photo ETV Bharat Makrana )

थानाधिकारी गिरिराज कुमार ने बताया कि पीड़ित हनुमान ने रिपोर्ट में बताया था कि उसने अपने बेटे की शादी के लिए किसी परिचित ने रूपनगढ़ थाने क्षेत्र के नटुटी गांव में देवकरण पुत्र दुर्गाराम जाट की लड़की दिखाई. इसके बाद 2020 में उस रिश्ते को पक्का मानकर सगाई कर दी. थोड़े ही दिनों बाद लड़की की मां मंजू देवी ने शादी से पहले मकान का काम पूरा करवाने व शादी में गहने बनवाने के लिए रुपए उधार मांगे. इस पर हनुमान ने रुपए दे दिए. इसके बाद भी महिला ने कभी रुपए मांगे तो कभी पशुधन मांगा. एक बार मोबाइल भी झांसा देकर ले लिया. कार्ड छपवाने के बाद इनकार किया: उन्होंने बताया कि अप्रैल 2024 में फरियादी हनुमान ने अपने बेटे की शादी करने के लिए कार्ड छपवा लिए. बाद में शादी के लिए सावा भेजने के लिए आरोपी देवकरण और उसकी पत्नी मंजू देवी के पास फोन किया तो उन्होंने शादी के लिए इनकार कर दिया. दोनों ने अपने मोबाइल भी बंद कर लिए. पीड़ित उनके कई रिश्तेदारों के यहां गया तो घर पर ताले मिले. इसके बाद पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ. इसके बाद उसने गच्छीपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने आरोपी पति पत्नी देवकरण और उसकी पत्नी मंजू देवी को गिरफ्तार कर लिया. पहले भी दर्ज हैं कई मामले: थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी पति के खिलाफ डीडवाना कुचामन, नागौर, अजमेर, जयपुर, पाली सहित कई जिलों में लूट, धोखाधड़ी व चोरी के दर्जनों मामले दर्ज है. इनमें कई बार आरोपी जेल भी जा चुका है.