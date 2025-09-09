ETV Bharat / state

NEET की तैयारी कर रही गरीब बच्चियों के सपनों को लगा धक्का! शिक्षकों के ट्रांसफर होने से बढ़ी परेशानी

पीएम श्री कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 17 छात्राओं को शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद ऑफलाइन पढ़ाई में मुश्किल हो रही है.

Students of PM Shri Kasturba Gandhi Residential School
पीएम श्री कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राएं (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2025 at 8:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खूंटी: जिले में ड्रॉप आउट जैसी समस्याओं को रोकने के लिए पूर्व डीसी शशि रंजन ने 'सपनों की उड़ान' नाम की एक पहल शुरू की थी. डीसी लोकेश मिश्रा ने इस पहल का नाम संपूर्ण शिक्षा कवच रखकर इस व्यवस्था को जारी रखा. जिससे खूंटी जिले में नीट और जेईई मेंस की पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ने लगी.

शानदार प्रदर्शन को देख छात्राओं ने इसमें रुचि लेना शुरू किया. जिसके तहत बड़ी संख्या में असहाय बच्चियां इस अभियान से जुड़ती गईं, लेकिन अब बच्चों के सपना पर ब्रेक से लग गया है क्योंकि ऑफलाइन क्लास की जगह ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है. जिससे छात्राओं को परेशानी हो रही है.

नीट की तैयारी कर रही छात्राओं की पढ़ाई हुई प्रभावित (etv bharat)

ऑफलाइन के लिए नहीं हैं शिक्षक

दरअसल पीएम श्री कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 17 बालिकाएं नीट की तैयारी कर रही हैं लेकिन पूर्व के विज्ञान संकाय के शिक्षकों का स्थानांतरण होने के वजह से अब विद्यार्थियों को ऑफलाइन पढ़ाई में मुश्किल हो रही है. इधर शिक्षकों ने छात्रों से कहा है कि स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की पढ़ाई ऑनलाइन ही करें, क्योंकि ऑफलाइन के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं.

डीसी से मिलने पहुंची छात्राएं

इस मामले में विद्यार्थियों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, बिजली की उपलब्धता आवश्यक है लेकिन यहां पावर कट की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कत होती है. उन्हें ऑफलाइन पढ़ाई करनी है. इन्हीं सब विषयों को लेकर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाएं उपायुक्त से मिलने पहुंची थी. कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ाई से संबंधित समस्याओं को उनके सामने रखना था, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बालिकाओं को उपायुक्त से मिलने से मना किया और कहा कि उनकी समस्याओं से वे अवगत हैं लेकिन ऐसी समस्याओं का निदान संभव नहीं है.

बड़ी संख्या में पीएम श्री कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बच्चियां डीसी से मिलने आई थी. उनकी परेशानियों को सुना गया और उन्हें आश्वस्त किया गया है कि स्कूल में पूर्व की तरह शिक्षक बहाल किए जाएंगे. बुधवार से फिजिक्स टीचर बच्चों की ऑफलाइन क्लास लेने जाएंगे, इसके साथ ही अन्य विषयों के लिए भी शिक्षक बहाल होंगे: अपरूपा पाल चौधरी, डीईओ

ये भी पढ़ें: सातवीं क्लास की नरगिस ने पास की 10वीं की बोर्ड परीक्षा, लाए 90.50 फीसदी अंक

बीआईटी मेसरा कैंपस में विद्यार्थियों का हंगामा, ऑफलाइन परीक्षा का विरोध

अब झारखंड में मोबाइल क्लास, नेटवर्क की समस्या के कारण पढ़ाई की दिक्कत होगी दूर

For All Latest Updates

TAGGED:

NEET STUDENT FACE PROBLEM FOR STUDYपीएम श्री कस्तूरबा गांधी विद्यालयPM SHRI KASTURBA GANDHI SCHOOLतैयारी कर रही छात्राओं की परेशानीSTUDENTS AFFECTED OFFLINE STUDIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.