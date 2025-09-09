NEET की तैयारी कर रही गरीब बच्चियों के सपनों को लगा धक्का! शिक्षकों के ट्रांसफर होने से बढ़ी परेशानी
पीएम श्री कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 17 छात्राओं को शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद ऑफलाइन पढ़ाई में मुश्किल हो रही है.
Published : September 9, 2025 at 8:49 PM IST
खूंटी: जिले में ड्रॉप आउट जैसी समस्याओं को रोकने के लिए पूर्व डीसी शशि रंजन ने 'सपनों की उड़ान' नाम की एक पहल शुरू की थी. डीसी लोकेश मिश्रा ने इस पहल का नाम संपूर्ण शिक्षा कवच रखकर इस व्यवस्था को जारी रखा. जिससे खूंटी जिले में नीट और जेईई मेंस की पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ने लगी.
शानदार प्रदर्शन को देख छात्राओं ने इसमें रुचि लेना शुरू किया. जिसके तहत बड़ी संख्या में असहाय बच्चियां इस अभियान से जुड़ती गईं, लेकिन अब बच्चों के सपना पर ब्रेक से लग गया है क्योंकि ऑफलाइन क्लास की जगह ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है. जिससे छात्राओं को परेशानी हो रही है.
ऑफलाइन के लिए नहीं हैं शिक्षक
दरअसल पीएम श्री कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 17 बालिकाएं नीट की तैयारी कर रही हैं लेकिन पूर्व के विज्ञान संकाय के शिक्षकों का स्थानांतरण होने के वजह से अब विद्यार्थियों को ऑफलाइन पढ़ाई में मुश्किल हो रही है. इधर शिक्षकों ने छात्रों से कहा है कि स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की पढ़ाई ऑनलाइन ही करें, क्योंकि ऑफलाइन के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं.
डीसी से मिलने पहुंची छात्राएं
इस मामले में विद्यार्थियों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, बिजली की उपलब्धता आवश्यक है लेकिन यहां पावर कट की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कत होती है. उन्हें ऑफलाइन पढ़ाई करनी है. इन्हीं सब विषयों को लेकर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाएं उपायुक्त से मिलने पहुंची थी. कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ाई से संबंधित समस्याओं को उनके सामने रखना था, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बालिकाओं को उपायुक्त से मिलने से मना किया और कहा कि उनकी समस्याओं से वे अवगत हैं लेकिन ऐसी समस्याओं का निदान संभव नहीं है.
बड़ी संख्या में पीएम श्री कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बच्चियां डीसी से मिलने आई थी. उनकी परेशानियों को सुना गया और उन्हें आश्वस्त किया गया है कि स्कूल में पूर्व की तरह शिक्षक बहाल किए जाएंगे. बुधवार से फिजिक्स टीचर बच्चों की ऑफलाइन क्लास लेने जाएंगे, इसके साथ ही अन्य विषयों के लिए भी शिक्षक बहाल होंगे: अपरूपा पाल चौधरी, डीईओ
