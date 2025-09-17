ETV Bharat / state

'अभी शूट कर दूंगा', केले के छिलके फेंकने पर विवाद, बॉयज होस्टल में घुसकर दी धमकी

कोटा में बोरखेड़ा थाना इलाके के कोरल पार्क में एक हॉस्टल में रह रहे कोचिंग स्टूडेंट और हॉस्टल वार्डन दंपती को धमकाया गया.

Girls hostel owner threatened coaching students
हॉस्टल में घुसकर दी धमकी (ETV Bharat Kota)
Published : September 17, 2025 at 11:22 AM IST

Updated : September 17, 2025 at 11:27 AM IST

कोटा : शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके के कोरल पार्क में एक हॉस्टल में रह रहे कोचिंग स्टूडेंट और हॉस्टल वार्डन दंपती को बंदूक के दम पर धमकाने का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है. मामला सोमवार रात का है. इस संबंध में हॉस्टल का मैनेजमेंट देख रहे ओमेश सिंह हाड़ा ने शिकायत दी है.

बोरखेड़ा थाना अधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि छात्राओं ने सामने वाले हॉस्टल के छात्रों की शिकायत की थी. इस पर गर्ल्स हॉस्टल संचालक विवेक गर्ग छात्रों को समझाने गया था. उस पर आरोप लगे हैं कि उसने गन से डराया धमकाया है. इस पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल की जा रही है. यह भी जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन प्राथमिक जांच में सामने आया है कि विवेक गर्ग के पास लाइसेंसी रिवाल्वर है और वह हमेशा साथ में रखता है.

ओमेश सिंह हाड़ा के अनुसार पड़ोसी हॉस्टल संचालक मंगलवार रात को शराब के नशे में हॉस्टल पर पहुंचा और तमंचा दिखाते हुए छात्रों को डराया. यहां तक कि वार्डन दंपती को भी नहीं छोड़ा. उनका यह भी कहना है कि वह लगातार केले का छिलका फेंकने वाले लड़कों को बुलाने की बात करते रहे और कहा कि कौन लड़के थे, बुला कर लाओ, अभी शूट कर देता हूं.

केले का छिलका फेंकने से शुरू हुआ था विवाद : बॉयज हॉस्टल संचालक हाड़ा के अनुसार यह घटना सोमवार रात 9 बजे की है. हॉस्टल की बालकनी में खड़े होकर छात्रों ने केला खाया था, जिसका छिलका पास के हॉस्टल में फेंक दिया, जिसमें छात्राएं रहती हैं. छात्राओं ने इसकी शिकायत की तब हमारे हॉस्टल के बच्चों ने माफी मांग ली. इसके बाद यह मामला शांत हो गया था. जब हॉस्टल संचालक ने दोबारा आकर धमकाया, तब हमने इस पूरे प्रकरण में शिकायत की है. साथ ही उचित कार्रवाई की मांग भी की जा रही है.

हॉस्टल में बन गया है डर का माहौल : हॉस्टल में रहकर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी की तैयारी कर रहे छात्र का कहना है कि बंदूक से हमें भी डराया और हमारे वार्डन को भी धमकी दी गई. गाली गलौच भी की गई है. साथ ही बंदूक दिखाकर यह भी कहा कि गोली मार दूंगा. वो पूरी तरह से नशे में थे. वार्डन महेंद्र गोचर का कहना है कि घटना के बाद से ही हॉस्टल में रह रहे बच्चे सहमे हुए हैं.

