महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने कहा- 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के मोबाइल रखने पर लगे पाबंदी - MEENAKSHI BHARALA ON MOBILE USE

महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला गुरुवार को बागपत पहुंचीं. उन्होंने 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को मोबाइल न देने की वकालत की.

Photo Credit: ETV Bharat
बागपत में महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : August 28, 2025 at 9:36 PM IST

बागपत: गुरुवार को बागपत पहुंचीं महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के मोबाइल फोन रखने पर पाबंदी लगाने की बात कही. उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों को खराब कर रहा है. गांव के लोगों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि परिजन इस बात का ध्यान रखें कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को मोबाइल फोन न दें.

लड़कियों के अश्लील वीडियो और ऑडियो: उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे मामले आते हैं, जिसमें लड़कियां फोन पर लड़कों से बात कर लेती हैं. उनकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जाती है. इस कारण उन्हें सुसाइड तक करना पड़ रहा है. ऐसे मामलों के कारण उन्होंने 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को मोबाइल न देने की वकालत की.

ग्रामीणों को संबोधित करतीं महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला (Video Credit: ETV Bharat)

तीन महीने से लापता है 14 साल की लड़की: बागपत के खिंदोड़ा गांव से एक 14 साल की लड़की पिछले 3 महीने से लापता है. उसकी बरामदगी को लेकर उसके पिता और परिवार के लोग आमरण अनशन पर बैठ हैं. इन लोगों से मुलाकात करने के लिए महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला खिंदोड़ा गांव पहुंची थीं.

वीडियो देखकर बेटियां हो रही हैं खराब: वहां लड़की के परिवार को लोगों से बातचीत के दौरान मीनाक्षी भराला ने कहा कि लड़कियों को मोबाइल फोन नहीं देना चाहिए. मोबाइल फोन के कारण समाज की बेटियां खराब हो रही हैं. मोबाइल पर उटपटांग वीडियो सामने आते हैं, जो 18 साल से कम उम्र में उन्हें नहीं देखने चाहिए.

बागपत और मेरठ के कई थानों की फोर्स जुटी: मीनाक्षी भराला ने लापता लड़की के परिजनों से बात की और उन्हें जल्द लड़की को बरामद करने का आश्वासन दिया. मीनाक्षी भराला ने कहा की साक्षी की बारमद करने के लिए उन्होंने बागपत और मेरठ के कई थानों की फोर्स लगा दी है. अगले 24 से 36 घंटे में लड़की को बरामद कर लिया जाएगा.

ख़ास ख़बरें

वैष्णो देवी भूस्खलन; मुजफ्फरनगर के 6 लोगों की मौत, बागपत की दो सगी बहनों की गई जान, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये देगी योगी सरकार

यूपी में एक सितंबर से बदलेगा पेट्रोल खरीदने का नियम; बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा तेल

अब कोड ब्लू नहीं बोलेंगे डॉक्टर, 6 लाख की AI आधारित स्मार्ट बेड देगी सिग्नल, बचेगी मरीजों की जान

यूपी में 4 IPS अफसरों का ट्रांसफर, झांसी के DIG को गाजियाबाद कमिश्नरेट भेजा गया

