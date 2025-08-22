कानपुर : शिवली थाना क्षेत्र में 14 अगस्त को अपहरण के बाद किशोर की हत्या कर दी गई थी. किशोर की हत्या प्रेम प्रसंग में हुई थी. शुक्रवार को पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. डीसीपी वेस्ट ने बताया, किशोर को मारने के लिए प्रेमिका के भाई ने नोएडा से अपने दो दोस्तों को भी बुलाया था.

तीनों ने मिलकर पहले किशोर का अपहरण किया. फिर शिवली थाना क्षेत्र में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने सर्विलांस टीम और सीसीटीवी फुटेज की मदद से हत्याकांड का खुलासा किया है.

बहन से दूर रहने को कहा था : डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने बताया, मामले में तीन अभियुक्त पवन, नवीन और कौशल को गिरफ्तार किया गया है. पवन की छोटी बहन के साथ कुलदीप के संबंध थे. पवन ने कई बार कुलदीप को बहन से दूर रहने को कहा, लेकिन कुलदीप नहीं माना. पवन ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर कुलदीप का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी.

8वीं का छात्र था कुलदीप : डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने बताया, मूलरूप से सजेती के गुरैयनपुरवा के रहने वाले हरिश्चंद्र निषाद अपने परिवार के साथ पनकी थाना क्षेत्र के रतनपुर में रहते हैं. हरिश्चंद्र का छोटा बेटा कुलदीप निषाद (15) आठवीं का छात्र था. कुलदीप पढ़ाई के साथ-साथ बताशे का ठेला भी लगता था. बीती 12 अगस्त की रात को कुलदीप जब देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी छानबीन शुरू की.

शव झाड़ियों में फेंका : कोई सुराग नहीं मिलने पर 13 अगस्त को पनकी थाने में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. 14 अगस्त को कुलदीप का शव कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र में झाड़ियों में मिला. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए. साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया था.

200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाला : डीसीपी वेस्ट ने बताया, जांच पड़ताल के दौरान सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो सड़क पर कुलदीप के बताशे का ठेला और एक कार दिखी. शिवली की ओर जाने वाले रोड के करीब 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया. पुलिस को एक कार दिखाई दी, गाड़ी नंबर ट्रेस करने पर पता रतनपुर अमन एनक्लेव का निकला. पुलिस ने जब दबीश दी तो वहां टूर एंड ट्रेवल संचालक मिला, जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो इस पूरी घटना का पर्दाफाश हो गया.

