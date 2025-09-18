ETV Bharat / state

तुम्हें मारने के बाद मुझे सुकून मिलेगा- ऐसा कहकर लड़की ने उठाया खौफनाक कदम!

चतरा में आपसी विवाद में चाकू से हमले की वारदात सामने आई है.

Girlfriend attack boyfriend with knife during quarrel In Chatra
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
Published : September 18, 2025 at 9:42 PM IST

चतराः जिला में लावालौंग थाना क्षेत्र के लमटा गांव के पास एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. जहां एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया.

घायल प्रेमी को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर किया गया है. घटना के पीछे प्रेम प्रसंग में विवाद बताया जा रहा है. लातेहार जिला के सासंग गांव निवासी मोहम्मद मुंतशिर अपनी प्रेमिका से मिलने चतरा आया था. दोनों बाइक से बगरा की ओर जा रहे थे तभी रास्ते में किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई.

उन दोनों में विवाद इतना बढ़ा कि प्रेमिका ने गुस्से में आकर चाकू से प्रेमी पर हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया. आसपास के लोगों ने घटना को देखकर लवालौंग थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल युवक को चतरा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हजारीबाग रेफर कर दिया गया.

इस घटना को लेकर लावालौंग प्रभार थाना प्रभारी वाजिद अंसारी ने बताया कि लड़की द्वारा लड़के को चाकू मारा गया है, इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने प्रेमिका को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं घायल प्रेमी ने इलाज के दौरान पुलिस को बताया कि उसकी प्रेमिका ने उसे मिलने के लिए बुलाया था लेकिन अचानक उसने चाकू से हमला कर दिया और कहा कि तुम्हें मारने के बाद मुझे सुकून मिलेगा.

