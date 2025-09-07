ETV Bharat / state

महिला और किशोर को बच्ची ने आपत्तिजनक हाल में देखा; दोनों ने 6 साल की मासूम की कर दी हत्या

हाथरस: जिले में 3 सितंबर 2025 को हुई 6 साल की बच्ची की हत्या का राज पुलिस ने खोल दिया है. जांच में यह बात सामने आई है, कि अपने अवैध संबंध का राज छिपाने के लिए शादीशुदा महिला ने 17 साल के किशोर के साथ मिलकर बच्ची की हत्या कर दी थी. मासूम का जुर्म सिर्फ इतना था, कि उसने गांव की महिला और किशोर को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. यह राज छिपाने के लिए दोनों ने बच्ची को मार डाला. यह घटना हाथरस जिले के सिकंदरामऊ थाना क्षेत्र के गांव मऊ चिरायल की है.

जानकारी के मुताबिक, गांव मऊ चिरायल निवासी श्रीकृष्णा उर्फ स्वामी पुत्र थान सिंह की 6 साल की बेटी उर्वी 3 सितंबर 2025 को घर के बाहर खेलते-खेलते गायब हो गई. जब तलाश शुरू की गई तो दोपहर करीब 1:30 बजे उसका शव गांव के बीच एक कुएं में जूट की बोरी में बंद मिला. उसके गले में गमछा बांधा हुआ था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी गला दबाकर हत्या की बात सामने आई.

32 साल की महिला 17 साल का प्रेमी: एसपी चिरंजीवी नाथ सिंह ने इस मामले सीओ सिकंदराराऊ जेएन अस्थाना के नेतृत्व में टीम का गठन किया. पुलिस टीम ने जांच-पड़ताल के बाद शनिवार को बच्ची की हत्या मामले का खुलासा कर दिया. पुलिस ने गांव की ही 32 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है. साथ ही उंसके 17 साल के प्रेमी किशोर को भी निगरानी में रखा गया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला और किशोर ने अपना जुर्म का कबूल कर लिया है.