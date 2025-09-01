कौशांबी : सिराथू तहसील से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. भैंसहापर गांव की 15 साल की लड़की को पिछले 40 दिनों में 9 बार सांप ने डसा है. हर बार सांप पैर पर ही काटता है. सांप के बार-बार काटने से परिवार दहशत में है. वहीं वन विभाग की टीम गांव में सांप को पकड़ने के लिए रेस्क्यू में जुटी है.

पिता का दावा- 9 बार सांप ने डसा : पिता का दावा है कि पहली बार 22 जुलाई को सांप ने घर में ही काटा था. इलाज के बाद घर लौटी तो दोबारा सांप ने काट लिया. इसके बाद यह सिलसिला लगातार जारी है. रविवार रात सांप ने लड़की को 9वीं बार काटा. परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिराथू ले गए, जहां इलाज चल रहा है.

सीएमओ ने बताया, लड़की का इलाज सीएचसी में चल रहा है. (Video Credit; ETV Bharat)

परिवार में एक ही लड़की को काट रहा सांप : सांप के बार-बार एक ही लड़की को काटने से ग्रामीण भी हैरान हैं. ग्रामीणों का कहना है कि आखिर एक ही लड़की को सांप क्यों बार-बार निशाना बना रहा है. सांप सिर्फ पैर पर ही काट रहा है.

डीएफओ ने बताई ये वजह : गांव पहुंचे डीएफओ पंकज कुमार शुक्ला ने बताया कि संभव है कि लड़की ने सांप की प्राइवेसी भंग की हो. इसी वजह से सांप बार-बार उसे डस रहा है. इस अजीबोगरीब घटना ने पूरे इलाके में दहशत और कौतूहल पैदा कर दिया है.

सीएमओ बोले- जहरीला नहीं है सांप : सीएमओ संजय कुमार ने बताया कि रविवार रात एक किशोरी को लेकर परिजन आए थे. किशोरी को सांप ने काट लिया था. इसके पहले 22 जुलाई और 13 अगस्त को भी सांप ने किशोरी को काटा था. जिसकी जानकारी मिली थी. अस्पताल में इलाज किया गया था. 9 बार सर्पदंश की जानकारी नहीं है. अगर यह ज़हरीला सांप होता तो स्थिति अलग होती. यह जहरीला सांप नहीं है, इसलिए बच्ची सुरक्षित है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में कुल देवी मंदिर में स्थापित मूर्तियां खंडित, देवी चुनरी में लगाई आग, चांदी की प्रतिमाएं चोरी, लोगों में आक्रोश