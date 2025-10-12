ETV Bharat / state

करनाल के होटल में मिला पश्चिम बंगाल की युवती का शव, दिल्ली के प्रेमी संग डिलक्स रूम किया था बुक

करनाल: हरियाणा के करनाल में शनिवार शाम जलसा होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक कमरे से 24 वर्षीय युवती लक्ष्मी का शव मिला. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई. इस घटना से होटल स्टाफ और आसपास के लोग स्तब्ध रह गए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

सुबह चेक-इन, शाम को मौत: मिली जानकारी के मुताबिक, लक्ष्मी अपने प्रेमी गुरप्रीत (40) के साथ सुबह करीब 11:30 बजे होटल में पहुंची थी. दोनों ने डिलक्स रूम बुक किया. कुछ समय बाद गुरप्रीत किसी काम से बाहर चला गया. शाम पांच बजे जब वो लौटा, तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. बार-बार आवाज देने पर कोई जवाब नहीं मिला. तो उसने होटल प्रबंधन को सूचित किया. जिसके बाद मास्टर चाबी से दरवाजा खोला गया, पर कमरा खाली था, लेकिन बाथरूम का दरवाजा लॉक था.

करनाल के होटल में मिला पश्चिम बंगाल की युवती का शव (Etv Bharat)

बाथरूम में मिला दिल दहलाने वाला मंजर: होटल मैनेजर विशाल ने बताया कि "पुलिस की मौजूदगी में बाथरूम का दरवाजा खोला गया. अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए. लक्ष्मी ने गीजर की पाइप से आत्महत्या कर ली थी. पुलिस ने तुरंत शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. लक्ष्मी का मोबाइल और कुछ निजी सामान भी जब्त किया". इस घटना ने होटल स्टाफ और पुलिस को सकते में डाल दिया.