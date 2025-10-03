ETV Bharat / state

गाजियाबाद में छात्राओं ने संभाली ट्रैफिक व्यवस्था, नियम तोड़ने वालों के काटे चालान

मिशन शक्ति अभियान के तहत बेटियों को ट्रैफिक व्यवस्था की कमान सौंपी गई थी. इस दौरान डीसीपी ट्रैफिक और एडीसीपी ट्रैफिक भी मौजूद रहे. विशेष अभियान के दौरान बेटियों ने बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने, बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटा. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग हैरान रह गए, जब उन्होंने छात्राओं को चालान काटते हुए देखा. ट्रैफिक का उल्लंघन करने वाले लोगों को छात्राओं ने ट्रैफिक नियमों के प्रति शक्ति के साथ जागरूक किया. छात्राओं ने सीट बेल्ट और हेलमेट का महत्व लोगों को समझाया.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: मिशन शक्ति अभियान के तहत गाजियाबाद में शुक्रवार को छात्राओं ने ट्रैफिक व्यवस्था की कमान संभाली. आमतौर पर सड़कों पर ट्रैफिक को पुलिसकर्मी नियंत्रित करते हैं लेकिन आज बेटियों ने शक्ति और मुस्कान दोनों के साथ यातायात व्यवस्था को बखूबी संभाला. छात्राओं ने वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया. साथ ही ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के चालान भी काटे.

डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन ने कहा, ''इस विशेष अभियान का उद्देश्य बेटियों में आत्मविश्वास उत्पन्न करने के साथ-साथ नेतृत्व क्षमता विकसित करना है. मिशन शक्ति अभियान के तहत बेटियों को सशक्त बनाने की दिशा में ये कदम उठाया गया है. आगे भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. बेटियां जब समझती हैं तो लोगों पर भावनात्मक रूप से दबाव बनता है. इस तरह की पहल धरातल पर लोगों को यातायात नियमों के प्रति गंभीर होने का काम करेगी.''

गाजियाबाद के में पढ़ने वाली छात्रा ने बताया कि शुरुआत में थोड़ी झिझक हुई लेकिन बाद में बहुत आत्मविश्वास बढ़ा. अक्सर लोग ट्रैफिक पुलिस की बात को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जब हमने बेटियों के रूप में लोगों को समझाया तो कई वाहन चालक खुद से बोले कि अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे.

एक अन्य छात्रा प्रीति ने कहा, "जब मैं एक कर चालक को सील बंद लगाने पर रोक तो उसने मुझसे कहा कि थोड़ी दूर तक ही जाना है हमें. मैंने कर चालक को समझाया कि हादसा दूरी देखकर नहीं होता है छोटी सी लापरवाही कई बार बड़ी दुर्घटना का कारण वर्ष बन सकती है. व्यक्ति को बात समझ आई और उसने तुरंत सीट बैट लगे और वादा किया कि अब कभी भी बिना सीट बेल्ट के वहां नहीं चलाएंगे. बहुत खुशी हुई कि हमारा छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी बता सकता है.

