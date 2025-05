ETV Bharat / state

शिमला में प्राइवेट स्कूल परिसर से छात्रा हुई लापता, प्रिंसिपल ने मामला कराया दर्ज, पुलिस जांच में जुटी - SHIMLA GIRL STUDENT MISSING

शिमला में स्कूल परिसर से छात्रा हुई लापता ( Concept Image )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 3, 2025 at 1:28 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 1:50 PM IST 2 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के एक प्राइवेट स्कूल परिसर से एक नाबालिग छात्रा लापता हो गई. इस बात का पता चलते ही स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया. स्कूल प्रिंसिपल ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है. पुलिस से मिली जानकारी के एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने विद्यालय परिसर से एक छात्रा के लापता होने की शिकायत दी है. पुलिस को दी शिकायत में प्रिंसिपल ने कहा, "2 मई को छात्रा स्कूल आई थी. इस दौरान छात्रा कक्षा में अध्यापक से शौचालय जाने की अनुमति ली. क्लास टीचर की अनुमति पर वह शौचालय के लिए निकली, लेकिन इसके बाद वह क्लास में वापस नहीं लौटी, जिसके बाद क्लास टीचर ने इसकी सूचना स्कूल प्रशासन को दी. स्कूल प्रशासन को जैसे ही इसका पता चला कि वह बिना किसी को बताए कहीं चली गई है, प्रिंसिपल ने तुरंत छात्रा की मां को इस बारे में सूचित किया और पुलिस को भी शिकायत दी". वहीं, प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल छात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. पुलिस ने टीम गठित कर छात्रा की तलाश शुरू कर दी है. एसपी संजीव गांधी ने मामले की जानकारी दी है. एसपी संजीव गांधी ने कहा, "एक स्कूली छात्रा के लापता होने की शिकायत मिली है. प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले में हर पहलू से जांच कर रही है. ये भी पढ़ें: हिमाचल में पटवारी पर युवती से छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस में मामला दर्ज

Last Updated : May 3, 2025 at 1:50 PM IST