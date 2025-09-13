कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में BSC छात्रा ने किया सुसाइड, हॉस्टल रूम में मिला शव, जींद की रहने वाली थी शगुन
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बीएससी की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.
कुरुक्षेत्र: हरियाणा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हॉस्टल रूम में एक छात्रा द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. घटना शनिवार सुबह करीब 11 बजे की है. पुलिस को मामले की सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मौके से साक्ष्य जुटाए. इस दौरान फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
BSC छात्रा ने की आत्महत्या: प्रशासन द्वारा घटना की जानकारी परिजनों को भी दी गई है. शगुन मूलरूप से जींद की रहने वाली थी जो कुरुक्षेत्र विवि में बीएससी की पढ़ाई कर रही थी. डॉक्टर ने बताया कि 19 साल की लड़की का शव अस्पताल लाया गया है. शव की गर्दन पर भी चोट के निशान है. प्राथमिक जांच में आत्महत्या का मामला नजर आ रहा है.
पुलिस कर रही जांच: वहीं, केयूके आदर्श थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि उन्हें मामले की सूचना मिली थी. छात्रा जींद की रहने वाली थी. आत्महत्या के कारण साफ नहीं हो पाए हैं. परिजनों के बयान दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जाएगी. छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाया गया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.
हॉस्टल रूम में सुसाइड: मिली जानकारी के मुताबिक, घटना से कुछ समय पहले लड़की अपनी सहेलियों के साथ हॉस्टल से बाहर आई थी. सामान भूलने की बात कहकर वापस कमरे में चली गई. काफी देर तक जब युवती नहीं लौटी तो बाकी लड़कियां हॉस्टल रूम में चली गई, जहां युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. हॉस्टल वार्डन को मामले की सूचना दी गई.
