ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में BSC छात्रा ने किया सुसाइड, हॉस्टल रूम में मिला शव, जींद की रहने वाली थी शगुन

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बीएससी की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में BSC छात्रा ने की आत्हमत्या
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में BSC छात्रा ने की आत्हमत्या (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 13, 2025 at 5:20 PM IST

Updated : September 13, 2025 at 5:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: हरियाणा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हॉस्टल रूम में एक छात्रा द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. घटना शनिवार सुबह करीब 11 बजे की है. पुलिस को मामले की सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मौके से साक्ष्य जुटाए. इस दौरान फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

BSC छात्रा ने की आत्महत्या: प्रशासन द्वारा घटना की जानकारी परिजनों को भी दी गई है. शगुन मूलरूप से जींद की रहने वाली थी जो कुरुक्षेत्र विवि में बीएससी की पढ़ाई कर रही थी. डॉक्टर ने बताया कि 19 साल की लड़की का शव अस्पताल लाया गया है. शव की गर्दन पर भी चोट के निशान है. प्राथमिक जांच में आत्महत्या का मामला नजर आ रहा है.

BSC छात्रा ने की आत्महत्या (Etv Bharat)

पुलिस कर रही जांच: वहीं, केयूके आदर्श थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि उन्हें मामले की सूचना मिली थी. छात्रा जींद की रहने वाली थी. आत्महत्या के कारण साफ नहीं हो पाए हैं. परिजनों के बयान दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जाएगी. छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाया गया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

हॉस्टल रूम में सुसाइड: मिली जानकारी के मुताबिक, घटना से कुछ समय पहले लड़की अपनी सहेलियों के साथ हॉस्टल से बाहर आई थी. सामान भूलने की बात कहकर वापस कमरे में चली गई. काफी देर तक जब युवती नहीं लौटी तो बाकी लड़कियां हॉस्टल रूम में चली गई, जहां युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. हॉस्टल वार्डन को मामले की सूचना दी गई.

कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में BSC छात्रा ने की आत्हमत्या
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में BSC छात्रा ने की आत्हमत्या (Etv Bharat)

ये भी पढ़ें: यमुनानगर के हथिनी कुंड बैराज से कूदी यूपी की युवती, लोगों ने की बचाने की कोशिश, नहीं ढूंढ पाए गोताखोर

ये भी पढ़ें: अमेरिका में ट्रक हादसे में हरियाणा के युवक की दर्दनाक मौत, शव तक नहीं मिला, घर में पसरा मातम

Last Updated : September 13, 2025 at 5:36 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

GIRL STUDENT COMMITS SUICIDEKURUKSHETRA UNIVERSITYBSC छात्रा ने की आत्हमत्याकुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटीSUICIDE IN KURUKSHETRA UNIVERSITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द, चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.