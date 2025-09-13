ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में BSC छात्रा ने किया सुसाइड, हॉस्टल रूम में मिला शव, जींद की रहने वाली थी शगुन

कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में BSC छात्रा ने की आत्हमत्या ( Etv Bharat )

कुरुक्षेत्र: हरियाणा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हॉस्टल रूम में एक छात्रा द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. घटना शनिवार सुबह करीब 11 बजे की है. पुलिस को मामले की सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मौके से साक्ष्य जुटाए. इस दौरान फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. BSC छात्रा ने की आत्महत्या: प्रशासन द्वारा घटना की जानकारी परिजनों को भी दी गई है. शगुन मूलरूप से जींद की रहने वाली थी जो कुरुक्षेत्र विवि में बीएससी की पढ़ाई कर रही थी. डॉक्टर ने बताया कि 19 साल की लड़की का शव अस्पताल लाया गया है. शव की गर्दन पर भी चोट के निशान है. प्राथमिक जांच में आत्महत्या का मामला नजर आ रहा है. BSC छात्रा ने की आत्महत्या (Etv Bharat)

