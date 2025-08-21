रांची: राजधानी रांची के बीआईटी मेसरा कैंपस में एक छात्रा पर ब्लेड से हमला कर उसे घायल कर दिया गया. घटना बुधवार रात की है. घटना के बाद कैंपस के छात्रों ने जमकर हंगामा किया, वहीं गुरुवार को छात्रों ने इस हमले के विरोध में क्लासेज बंद रखने का ऐलान किया है.

क्या है मामला

जानकारी के अनुसार, एमबीए पीजी डिपार्टमेंट की एक छात्रा बुधवार रात कैंपस में टहल रही थी. इसी दौरान किसी ने छात्रा के हाथ पर ब्लेड से वार कर दिया. इस घटना को अंजाम देने वाला मौके से फरार हो गया. घटना के बाद छात्रा चिल्लाई. उसकी आवाज सुनकर परिसर में मौजूद बड़ी संख्या में छात्र मौके पर पहुंच गए. हंगामा करते हुए छात्रों ने खुद ही उस व्यक्ति की तलाश की. घटना की जानकारी मिलने के बाद बीआईटी मेसरा ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची. छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस छात्रा से पूछताछ कर रही है. साथ ही हर बिंदु पर जांच शुरू कर दी गई है.

ब्लेड मारकर भागने वाले शख्स को नहीं देख सकी छात्रा

पुलिस के अनुसार, छात्रा से लगातार पूछताछ की जा रही है. छात्रा ने पुलिस को बताया कि रास्ते में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके हाथ पर ब्लेड से वार किया. जिससे वह घायल हो गई. पूछताछ के दौरान छात्रा ने पुलिस को यह भी बताया कि वह उस व्यक्ति को नहीं देख पाई जिसने उस पर ब्लेड से हमला किया था. उसे यह भी नहीं पता कि वह व्यक्ति वारदात को अंजाम देने के बाद किस दिशा में भागा.

छात्रों ने किया हंगामा

छात्रा के शोर मचाने पर बड़ी संख्या में छात्र परिसर में जमा हो गए और हंगामा करने लगे. छात्रों ने खुद भी तलाश की, लेकिन उस व्यक्ति का पता नहीं चल सका. इसके बाद सभी छात्र हंगामा करने लगे. हालांकि, मौके पर मौजूद बीआईटी मेसरा प्रभारी संजीव कुमार ने छात्रों को समझाया.

जांच में जुटी पुलिस टीम

घटना के बाद बीआईटी मेसरा ओपी की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस टीम परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे से घटना की फुटेज निकाल रही है. पुलिस टीम ने हर पहलू पर जांच शुरू कर दी है. मेसरा ओपी प्रभारी ने बताया संजीव कुमार कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

