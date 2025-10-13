ETV Bharat / state

दिल्ली के नंद नगरी में 20 वर्षीय लड़की की चाकू से गोदकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. बीते कुछ महीनों से इलाके में लगातार हो रही वारदातों ने लोगों में दहशत का माहौल बना दिया है. ताजा मामला नंद नगरी इलाके का है, जहा एक 20 वर्षीय युवती की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवती को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में व्यक्तिगत रंजिश की बात सामने आई है, हालांकि जांच जारी है और हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं. घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी और पीड़िता एक-दूसरे को पहले से जानते थे, जिससे इस वारदात के पीछे व्यक्तिगत विवाद की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता.