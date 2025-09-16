मुजफ्फरपुर में छात्रा की गला रेतकर हत्या, घर में घुसकर अपराधियों ने मां पर भी किया हमला
मुजफ्फरपुर में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. अपराधियों ने घर में घुसकर युवती की गला रेतकर हत्या कर दी है. पढ़ें खबर.
Published : September 16, 2025 at 1:34 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के बहबल बाजार में सोमवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. अज्ञात अपराधियों ने किराए के मकान में घुसकर एक युवती की गला रेतकर हत्या कर दी, जबकि उसकी मां को गंभीर रूप से घायल कर दिया है. इस वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी है.
छात्रा की गला रेतकर हत्या: मृतका की पहचान मोतिहारी जिले के मधुबन थाना क्षेत्र निवासी भरत प्रसाद की पुत्री तन्नु कुमारी के रूप में हुई है. तन्नु अपनी मां के साथ मीनापुर में किराए के मकान में रहती थी, जबकि उनके पिता मधुबन में रहते हैं. परिजनों के अनुसार, तन्नु और उनकी मां सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन इस घटना ने उनकी जिंदगी को उथल-पुथल कर दिया.
देर रात अपराधियों का हमला: मृतका के भाई राहुल कुमार, जो एक प्राइवेट कंपनी में सेल्समैन है. उसने बताया कि देर रात अपराधी खिड़की का शीशा तोड़कर घर में दाखिल हुए थे. सबसे पहले उन्होंने मां पर हमला किया और मारपीट शुरू कर दी. तन्नु ने मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने खिड़की के टूटे शीशे से उसका गला रेत दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
"बदमाशों ने पहले मां पर हमला किया और मारपीट करने लगे. इसी दौरान बीच-बचाव करने पहुंची तन्नु पर भी हमला किया गया. आरोपियों ने खिड़की के टूटे शीशे से उसका गला रेत दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई."-राहुल कुमार, मृतका के भाई
मां की हालत गंभीर: हमले में तन्नु की मां गंभीर रूप से घायल हो गई और उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है. इस घटना ने परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया है. राहुल ने बताया कि परिवार इस दिल दहलाने वाले वारदात से सदमे में है और अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग कर रहा है.
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही मीनापुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि तकनीकी साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है.
क्या है हत्या का कारण!: पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. प्रारंभिक जांच में लूटपाट की मंशा से वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और अपराधियों को पकड़ने के लिए सभी संभावित सुरागों पर काम कर रही है. स्थानीय लोग इस घटना से आक्रोशित हैं और जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
"घटना की जानकारी मिलते ही मीनापुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की और एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है ताकि तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा सकें. हत्या के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल पाया है."-राजेश सिंह प्रभाकर, ग्रामीण एसपी
