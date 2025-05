ETV Bharat / state

बारात देखने गई युवती का अपहरण, दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को तालाब में फेंका - MURDER IN GOPALGANJ

गोपालगंज में हत्या ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 26, 2025 at 1:40 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 1:46 PM IST 3 Min Read

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के लखराव बाग में पोखर से पुलिस ने एक युवती का शव बरामद किया है. पुलिस को आशंका है कि युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है और पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है. शादी समारोह में लापता हुई थी युवती: परिजनों के अनुसार 23 मई की रात को भोरे थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी समारोह था, जिसमें युवती शामिल होने गई थी. यह समारोह उनके पड़ोस में हो रहा था, और परिजन भी वहां मौजूद थे. देर रात तक जब युवती घर नहीं लौटी, तो परिजनों की चिंता बढ़ गई. सुबह होने पर उन्होंने युवती की खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. पुलिस को दी गई गुमशुदगी की सूचना: युवती का पूरे दिन पता न चलने पर परिजनों ने भोरे थाने में लिखित आवेदन देकर उसकी गुमशुदगी की सूचना दी. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और जांच के दौरान लखराव बाग के शिव मंदिर के पास स्थित पोखर से युवती का शव बरामद किया. पुलिस का मानना है कि यह हत्या का मामला है और अपहरण के बाद यह जघन्य अपराध किया गया. परिजनों का विरोध और प्रशासन पर आरोप: परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए भोरे-मीरगंज पथ को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर दिया. उनका कहना है कि 23 मई की रात को तीन व्यक्तियों ने युवती का अपहरण किया और उसकी हत्या कर शव को पोखर में फेंक दिया. हथुआ एसडीपीओ ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण में आई. माले नेता की चेतावनी और जांच की मांग: इस हत्या को लेकर माले नेता जितेंद्र पासवान ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि यदि परिजनों को जल्द न्याय नहीं मिला, तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है, और एक संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. "अगर परिजनों को जल्द न्याय नहीं मिला, तो हम सड़कों पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ विरोध करेंगे." - जितेंद्र पासवान, माले नेता क्या कहती है पुलिस: पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है. हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, और फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम को जांच के लिए बुलाया गया है. पुलिस इस मामले में और सबूत जुटाने में लगी है, ताकि अपराधियों को सजा दिलाई जा सके.

Last Updated : May 26, 2025 at 1:46 PM IST