गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में नेशनल हाईवे 48 पर थार की छत पर चढ़कर एक युवती रील बनाती हुई नज़र आई. युवती की स्टंटबाज़ी का वीडियो अब तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

थार की छत पर युवती ने बनाई रील : हरियाणा की मिलेनियम सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम के नेशनल हाईवे 48 पर थार की छत पर बैठी स्टंटबाजी करती युवती का वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि युवती कार की छत पर बैठकर रील बना रही है. कार दिल्ली से गुरुग्राम की ओर आ रही थी. इस तरह की स्टंटबाजी से ना केवल युवती की जान जोखिम में पड़ सकती थी, बल्कि सड़क पर गाड़ियों में बैठे बाकी लोगों की भी जान जोखिम में पड़ सकती थी.

स्टंटबाज़ी कर बनाती रही रील (Etv Bharat)

युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल : युवती जिस दौरान थार पर बैठकर रील बनाते हुए स्टंटबाज़ी कर रही थी, उस वक्त थार के पीछे से आ रही कार के एक ड्राइवर ने युवती की स्टंटबाज़ी का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर किया है. थार पर बैठी नियमों की धज्जियां उड़ाती युवती के वीडियो को देखकर गुरुग्राम की ट्रैफिक पुलिस पर एक बार फिर से सवालिया निशान लग गया है.

थार पर रील बनाती युवती (Etv Bharat)

स्टंटबाज़ी के कई वीडियो हो चुके वायरल : इससे पहले भी थार पर गुरुग्राम में स्टंटबाज़ी करते कई युवाओं का वीडियो वायरल हो चुका है. पुलिस एक्शन भी ले रही है लेकिन फिर भी लोग स्टंटबाज़ी करने से बाज़ नहीं आ रहे हैं. अब इस मामले में भी पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने थार के नंबर के आधार पर युवती की पहचान करने की कोशिशें तेज़ कर दी है.

गुरुग्राम की सड़क पर स्टंटबाज़ी (Etv Bharat)

थार के साथ चल रहा था ट्रैफिक (Etv Bharat)

अब पुलिस कर रही तलाश (Etv Bharat)

