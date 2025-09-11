यमुनानगर के हथिनी कुंड बैराज से कूदी यूपी की युवती, लोगों ने की बचाने की कोशिश, नहीं ढूंढ पाए गोताखोर
हरियाणा के यमुनानगर में एक युवती ने हथिनी कुंड बैराज से छलांग लगा दी है.
Published : September 11, 2025 at 9:02 PM IST
यमुनानगर : हरियाणा के यमुनानगर के हथिनी कुंड बैराज से एक युवती ने पश्चिमी यमुना नहर में छलांग लगा दी है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अज्ञात कारणों के चलते युवती ने गहरे पानी में छलांग लगाई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
युवती ने छलांग लगाई : यमुनानगर का हथिनी कुंड बैराज बारिश के चलते यमुना के जलस्तर को लेकर लगातार खतरे के संकेत दे रहा था. वहीं यमुना के शांत होने पर अब बैराज से दर्दनाक घटना सामने आई है. बैराज से डायवर्ट होने वाली पश्चिमी यमुना नहर में एक युवती ने छलांग लगा दी है. युवती के नहर में कूदने का वीडियो वहां खड़े लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. वहां मौजूद सिंचाई विभाग के कर्मचारी और राहगीरों ने युवती को रोकने की काफी कोशिश की लेकिन उसने किसी की ना सुनते हुए गहरे पानी में छलांग लगा दी.
लोगों ने बचाने की कोशिश की : वहां मौजूद कई युवकों ने उसे बचाने की कोशिश की और रस्सी के सहारे नहर में भी उतरे लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही. जानकारी के मुताबिक मौके से युवती का आधार कार्ड मिला है जिस पर उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के रतनपुरा गांव की शिवानी के रूप में हुई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. मौके पर मौजूद सर्वेश ने बताया कि नहर को डायवर्ट करने वाले गेटों के ठीक सामने युवती कूदी है. गेटों के सामने सिल्ट और रेत जमा रहता है, ऐसे में उसे ढूंढ पाना गोताखोरों के लिए भी काफी मुश्किल होगा.
Disclaimer : ईटीवी भारत आपसे अपील करता है कि आप ऐसा कदम कभी ना उठाएं. ज़िंदगी में कभी खुशियां आती है, कभी परेशानियां आती है. ऐसे में परेशानियों का डटकर मुकाबला करें, डिप्रेशन में ना जाएं और अगर आप या आपका कोई परिजन किसी वजह से डिप्रेशन में है तो तत्काल मनोचिकित्सक की सलाह लें. यूं अपनी ज़िंदगी से ना हारें.
