ETV Bharat / state

यमुनानगर के हथिनी कुंड बैराज से कूदी यूपी की युवती, लोगों ने की बचाने की कोशिश, नहीं ढूंढ पाए गोताखोर

हरियाणा के यमुनानगर में एक युवती ने हथिनी कुंड बैराज से छलांग लगा दी है.

Girl jumped to death from Hathini Kund Barrage in Yamuna Nagar Haryana
यमुनानगर के हथिनी कुंड बैराज से कूदी यूपी की युवती (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 11, 2025 at 9:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

यमुनानगर : हरियाणा के यमुनानगर के हथिनी कुंड बैराज से एक युवती ने पश्चिमी यमुना नहर में छलांग लगा दी है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अज्ञात कारणों के चलते युवती ने गहरे पानी में छलांग लगाई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

युवती ने छलांग लगाई : यमुनानगर का हथिनी कुंड बैराज बारिश के चलते यमुना के जलस्तर को लेकर लगातार खतरे के संकेत दे रहा था. वहीं यमुना के शांत होने पर अब बैराज से दर्दनाक घटना सामने आई है. बैराज से डायवर्ट होने वाली पश्चिमी यमुना नहर में एक युवती ने छलांग लगा दी है. युवती के नहर में कूदने का वीडियो वहां खड़े लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. वहां मौजूद सिंचाई विभाग के कर्मचारी और राहगीरों ने युवती को रोकने की काफी कोशिश की लेकिन उसने किसी की ना सुनते हुए गहरे पानी में छलांग लगा दी.

लोगों ने बचाने की कोशिश की : वहां मौजूद कई युवकों ने उसे बचाने की कोशिश की और रस्सी के सहारे नहर में भी उतरे लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही. जानकारी के मुताबिक मौके से युवती का आधार कार्ड मिला है जिस पर उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के रतनपुरा गांव की शिवानी के रूप में हुई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. मौके पर मौजूद सर्वेश ने बताया कि नहर को डायवर्ट करने वाले गेटों के ठीक सामने युवती कूदी है. गेटों के सामने सिल्ट और रेत जमा रहता है, ऐसे में उसे ढूंढ पाना गोताखोरों के लिए भी काफी मुश्किल होगा.

Disclaimer : ईटीवी भारत आपसे अपील करता है कि आप ऐसा कदम कभी ना उठाएं. ज़िंदगी में कभी खुशियां आती है, कभी परेशानियां आती है. ऐसे में परेशानियों का डटकर मुकाबला करें, डिप्रेशन में ना जाएं और अगर आप या आपका कोई परिजन किसी वजह से डिप्रेशन में है तो तत्काल मनोचिकित्सक की सलाह लें. यूं अपनी ज़िंदगी से ना हारें.

Girl jumped to death from Hathini Kund Barrage in Yamuna Nagar Haryana
आप ऐसा कदम कभी ना उठाएं (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : कैथल कोर्ट ने SHO को लॉकअप में डाला, गवाही से गैरहाज़िरी पड़ी महंगी

ये भी पढ़ें : हरियाणा में कुत्ते के काटने पर मिलेगा भारी-भरकम मुआवज़ा, सीधे खाते में आएगी राशि, ये होंगी शर्तें

ये भी पढ़ें : "फ्रूट फ्लाई" की अब नो टेंशन, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने बनाया सबसे सस्ता ट्रैप, चुटकियों में होगी प्रॉब्लम सॉल्व

For All Latest Updates

TAGGED:

YAMUNANAGAR GIRL DEATHHATHINI KUND BARRAGEYAMUNA NAGAR NEWSहथिनी कुंड बैराजYAMUNANAGAR GIRL DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द, चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.