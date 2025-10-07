ETV Bharat / state

आंगनबाड़ी केंद्र में प्लास्तर गिरने से बालिका घायल, सर्वे में सुरक्षित बताया था भवन

चित्तौड़गढ़ : जिले के बिनोता ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का प्लास्टर गिर गया. इस हादसे में एक बालिका के चोट लगी है. इस घटना के साथ एक बार फिर से सरकारी भवनों के रख रखाव एवं जिले में हाल ही में किए गए सर्वे को लेकर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं. हादसे की सूचना के बाद प्रशासन के अधिकारी चिकित्सालय और मौके पर पहुंचे. झालावाड़ के स्कूल हादसे के बाद चित्तौड़गढ़ में भी सरकारी स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के सर्वे करवाए थे. इसमें इस आंगनबाड़ी केंद्र को सुरक्षित बताया गया था. इस सर्वे के चार माह में ही यह हादसा हो गया.

बिनोता के भागल आंगनवाड़ी केंद्र में प्लास्तर का हिस्सा एक बालिका पर गिर गया. उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी है. उसे तत्काल चिकित्सालय ले गए, जहां से छुट्टी दे दी गई है. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का भी एक वीडियो आया है, जिसमें उसने घटना की जानकारी दी है. चार माह पूर्व पीडब्ल्यूडी से सर्वे हुआ था जिसमें इसे सुरक्षित बताया था. हादसे के कारणों की जांच कर रहे हैं. : विकास पंचोली, उपखंड अधिकारी निंबाहेड़ा

निंबाहेड़ा उपखंड क्षेत्र के बिनोता में आने वाले भागल की आंगनवाड़ी केंद्र पर यह हादसा हुआ है. आंगनवाड़ी केंद्र के छत का प्लास्टर गिर गया, जिसमें एक बालिका को चोट लगी है. यह बालिका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की ही पुत्री है. बालिका को पहले बिनोता चिकित्सालय में दिखाया. यहां से उसे निंबाहेड़ा जिला चिकित्सालय ले जाया गया. यहां स्वास्थ्य जांच एवं पट्टी बांध कर छुट्टी दे दी गई. निंबाहेड़ा उपखंड अधिकारी विकास पंचोली ने भी मामले की जानकारी ली. इस मामले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का भी एक वीडियो सामने आया है, जिससे कार्यकर्ता मैना ने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया कि उसकी बेटी को ही चोट लगी, जो पीछे रह गई थी. हॉस्पिटल में डॉक्टर ने पट्टी कर छुट्टी दे दी है.