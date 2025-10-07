ETV Bharat / state

आंगनबाड़ी केंद्र में प्लास्तर गिरने से बालिका घायल, सर्वे में सुरक्षित बताया था भवन

चित्तौड़गढ़ में बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां आंगनवाड़ी केंद्र का प्लास्तर एक बालिका पर गिर गया.

आंगनबाड़ी केंद्र का प्लास्तर गिरा
आंगनबाड़ी केंद्र का प्लास्तर गिरा (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 7, 2025 at 5:01 PM IST

4 Min Read
चित्तौड़गढ़ : जिले के बिनोता ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का प्लास्टर गिर गया. इस हादसे में एक बालिका के चोट लगी है. इस घटना के साथ एक बार फिर से सरकारी भवनों के रख रखाव एवं जिले में हाल ही में किए गए सर्वे को लेकर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं. हादसे की सूचना के बाद प्रशासन के अधिकारी चिकित्सालय और मौके पर पहुंचे. झालावाड़ के स्कूल हादसे के बाद चित्तौड़गढ़ में भी सरकारी स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के सर्वे करवाए थे. इसमें इस आंगनबाड़ी केंद्र को सुरक्षित बताया गया था. इस सर्वे के चार माह में ही यह हादसा हो गया.

बिनोता के भागल आंगनवाड़ी केंद्र में प्लास्तर का हिस्सा एक बालिका पर गिर गया. उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी है. उसे तत्काल चिकित्सालय ले गए, जहां से छुट्टी दे दी गई है. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का भी एक वीडियो आया है, जिसमें उसने घटना की जानकारी दी है. चार माह पूर्व पीडब्ल्यूडी से सर्वे हुआ था जिसमें इसे सुरक्षित बताया था. हादसे के कारणों की जांच कर रहे हैं. : विकास पंचोली, उपखंड अधिकारी निंबाहेड़ा

निंबाहेड़ा उपखंड क्षेत्र के बिनोता में आने वाले भागल की आंगनवाड़ी केंद्र पर यह हादसा हुआ है. आंगनवाड़ी केंद्र के छत का प्लास्टर गिर गया, जिसमें एक बालिका को चोट लगी है. यह बालिका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की ही पुत्री है. बालिका को पहले बिनोता चिकित्सालय में दिखाया. यहां से उसे निंबाहेड़ा जिला चिकित्सालय ले जाया गया. यहां स्वास्थ्य जांच एवं पट्टी बांध कर छुट्टी दे दी गई. निंबाहेड़ा उपखंड अधिकारी विकास पंचोली ने भी मामले की जानकारी ली. इस मामले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का भी एक वीडियो सामने आया है, जिससे कार्यकर्ता मैना ने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया कि उसकी बेटी को ही चोट लगी, जो पीछे रह गई थी. हॉस्पिटल में डॉक्टर ने पट्टी कर छुट्टी दे दी है.

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मैना (ETV Bharat Chittorgarh)

पढ़ें. बूंदी के प्राइमरी स्कूल का जर्जर कक्ष भरभराकर गिरा, कुछ देर पहले पहुंचते छात्र तो हो सकता था हादसा

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने दिखाई सूझबूझ : आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मैना ने इस दौरान सूझबूझ का परिचय दिया. यहां करीब 11 बच्चे बैठे हुए थे. जब प्लास्तर गिरने लगा तो इसने एक के बाद एक सभी बच्चों को बाहर निकाल दिया था. सबसे पीछे इसी की पुत्री रह गई थी. पीछे रहने के कारण प्लास्तर का टुकड़ा इसके सिर पर गिर गया था. निंबाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी निंबाहेड़ा एवं भागल गांव पहुंचे. यहां उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर जानकारी ली. साथ ही आवश्यक निर्देश दिए, जिससे इस प्रकार के हादसे फिर से नहीं हों. बाद में बालिका के घर पर भी पहुंच कर उसके स्वास्थ्य की जानकारी ली.

पढ़ें. भीलवाड़ा में सरकारी स्कूल का सील कमरा धराशायी, बड़ा हादसा टला

उचित व्यवस्था करनी चाहिए : पूर्व सहकारिता मंत्री एवं कांग्रेस नेता उदयलाल आंजना ने हादसे के बाद सवाल उठाए हैं. आंजना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि सरकार और प्रशासन ने झालावाड़ की घटना से अब तक सबक नहीं लिया है. प्रदेश में रोज इस प्रकार की घटना होना सरकार का फेलियर है. सरकार ने ऐसे भवनों को चिह्नित कर विधायक मद से स्वीकृतियां तो जारी कर दी पर अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ और न ही बच्चों के बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था की है. आज तो ईश्वर की कृपा से छोटी घटना हुई है. स्थानीय प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है. संज्ञान लेकर तुरंत ऐसे जर्जर भवनों की जगह छात्र छात्राओं के लिए कोई उचित व्यवस्था करनी चाहिए. जब तक भवनों की मरम्मत नहीं हो जाती तब तक बच्चों को इन भवनों में नहीं बैठाना चाहिए.

पढ़ें. स्कूल खुलने से कुछ घंटे पहले बरामदा गिरा, बड़ा हादसा टला

