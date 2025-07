ETV Bharat / state

मेरठ के मदरसा टीचर पर दुष्कर्म का आरोप; बिहार की युवती बोली- 3 साल से बंधक बनाकर कर रहा रेप - MEERUT NEWS

मेरठ में युवती ने मदरसा टीचर पर दुष्कर्म का आरोप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 4, 2025 at 10:05 AM IST | Updated : July 4, 2025 at 11:43 AM IST 2 Min Read

मेरठ: जिले के एक मदरसा टीचर पर दुष्कर्म का आरोप लगा है. पुलिस से शिकायत के बाद आरोपी मदरसा शिक्षक फरार हो गया है. पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ की जा रही है. बिहार की रहने वाली 22 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया है, कि मदरसा शिक्षक पिछले तीन साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है. उसने तीन बार गर्भपात भी कराया है. युवती का आरोप है, कि उसे बंधक बनाकर तीन साल से हैवानियत की जा रही है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है. यह पूरी घटना मेरठ के लोहिया नगर क्षेत्र के एक मदरसे की है. जानकारी के मुताबिक, गुरुवार की शाम को मदरसे में पढ़ने वाली एक छात्रा ने अचानक शोर मचाना शुरू दिया. उसका शोर सुनकर जब लोगों की भीड़ वहां पहुंची, तो आरोपी शिक्षक मौका पाकर भाग निकला. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी. इस पर मौके पर पुलिस पहुंची तो पीड़िता युवती ने अपनी आपबीती पुलिस को बताई. फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है. एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का बयान. (Photo Credit: ETV Bharat)

तीन साल से कर रही मौलवी की पढ़ाई: पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह बीते तीन साल से मदरसे में मौलवी की पढ़ाई कर रही है. यहां का शिक्षक उसे डरा-धमकाकर लगातार दुष्कर्म करता रहा. उसने कई बार कहा कि उसे छोड़ दें, लेकिन ये सिलसिला चलता रहा. युवती का आरोप है, कि शिक्षक की पत्नी भी बराबर की दोषी है. वह तीन बार गर्भवती हुई तो हर बार मौलाना और उसकी पत्नी ने डॉक्टर के पास ले जाकर उसका गर्भपात करा दिया. पीड़िता का आरोप है कि वह जब भी अपनी बात किसी पड़ोसी को बताने की कोशिश करती, तो आरोपी और उसकी पत्नी उसे मानसिक रोगी साबित करने की कोशिश करने लगते थे. उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता था. पीड़िता का आरोप है, कि उसने किसी तरह अपने घर वापस जाने के लिए 9 जुलाई का ट्रेन का टिकट बुक कराया था. इसकी भनक जब शिक्षक और उसकी पत्नी को हुई, तो शिक्षक ने बंधक बनाकर पीटा और दुष्कर्म भी किया. एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि युवती के आरोपों की जांच की जा रही है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. शुरुआती जांच में प्रेम-प्रसंग का मामला सामने आया है. विस्तृत पूछताछ के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

