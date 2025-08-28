ETV Bharat / state

प्यार में मिला धोखा, शादी का झांसा देकर लूटता रहा युवती की अस्मत, बाद में गया मुकर, मुकदमा दर्ज - PHYSICAL ABUSE CASE HALDWANI

उत्तराखंड के हल्द्वानी ने युवती ने अपने ही दोस्त पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है.

Etv Bharat
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 28, 2025 at 6:52 PM IST

3 Min Read

हल्द्वानी: नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

आरोप है कि पीड़िता और आरोपी दोनों एक-दूसरे को काफी समय से जानते है. युवक हल्द्वानी के बरेली रोड का रहने वाला है. युवती ने पुलिस को दी अपनी तहरीर में बताया कि आरोपी ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया. इसके बाद आरोपी ने पीड़ित के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए.

पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसे कई होटलों में लेकर गया. वहीं भी उसके साथ आरोपी ने संबंध बनाए. आरोपी पीड़िता को लगातार शादी करने का झांसा दे रहा था. आरोप है कि जब भी पीड़िता ने आरोपी युवक को शादी करने के लिए कहा तो वो टालमटोल करने लगा और अलग-अलग बहाने बनाने लगा. काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा. आखिर में जब पीड़िता ने आरोपी युवक पर शादी के लिए दबाव बनाया तो वो साफ मुकर गया.

पीड़िता की कहना है कि 22 अगस्त को जब उसने शादी को लेकर दबाव डाला तो आरोपी मुकर गया और संबंध खत्म करने की बात कह दी. इतना ही नहीं पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसका उत्पीड़न भी किया और साथ ही किसी को कुछ कहने पर उसे धमकी देकर डराया भी. आखिर में पीड़िता इंसाफ के लिए पुलिस के पास पहुंची और हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

वरिष्ठ उप निरीक्षक सुशील जोशी ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल आरोपी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही है.

बता दें कि कुमाऊं में बेटियों के साथ हैवानियत के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. पुलिस विभाग के आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं. पिछले 6 महीने में 185 बेटियों के साथ दरिंदगी के मामले दर्ज हुए हैं. इसमें चिंताजनक बात यह है. इनमें से यूएस नगर और नैनीताल जिले में तकरीबन सौ मामले दर्ज हुए है.
वर्ष 2023 में कुल 136, तो 2024 में 142 बेटियों से दुष्कर्म की घटनाएं हुई. लगातार बढ़ रहे महिला अपराध कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने लगे हैं. कुमाऊं के विभिन्न थानों में रोजाना 20 से अधिक महिला हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं. दंपतियों के बीच विवाद भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है. इस साल अब तक 31 मामलों में पतियों के खिलाफ पत्नियों ने घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया है.

पढ़ें---

हल्द्वानी: नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

आरोप है कि पीड़िता और आरोपी दोनों एक-दूसरे को काफी समय से जानते है. युवक हल्द्वानी के बरेली रोड का रहने वाला है. युवती ने पुलिस को दी अपनी तहरीर में बताया कि आरोपी ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया. इसके बाद आरोपी ने पीड़ित के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए.

पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसे कई होटलों में लेकर गया. वहीं भी उसके साथ आरोपी ने संबंध बनाए. आरोपी पीड़िता को लगातार शादी करने का झांसा दे रहा था. आरोप है कि जब भी पीड़िता ने आरोपी युवक को शादी करने के लिए कहा तो वो टालमटोल करने लगा और अलग-अलग बहाने बनाने लगा. काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा. आखिर में जब पीड़िता ने आरोपी युवक पर शादी के लिए दबाव बनाया तो वो साफ मुकर गया.

पीड़िता की कहना है कि 22 अगस्त को जब उसने शादी को लेकर दबाव डाला तो आरोपी मुकर गया और संबंध खत्म करने की बात कह दी. इतना ही नहीं पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसका उत्पीड़न भी किया और साथ ही किसी को कुछ कहने पर उसे धमकी देकर डराया भी. आखिर में पीड़िता इंसाफ के लिए पुलिस के पास पहुंची और हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

वरिष्ठ उप निरीक्षक सुशील जोशी ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल आरोपी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही है.

बता दें कि कुमाऊं में बेटियों के साथ हैवानियत के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. पुलिस विभाग के आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं. पिछले 6 महीने में 185 बेटियों के साथ दरिंदगी के मामले दर्ज हुए हैं. इसमें चिंताजनक बात यह है. इनमें से यूएस नगर और नैनीताल जिले में तकरीबन सौ मामले दर्ज हुए है.
वर्ष 2023 में कुल 136, तो 2024 में 142 बेटियों से दुष्कर्म की घटनाएं हुई. लगातार बढ़ रहे महिला अपराध कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने लगे हैं. कुमाऊं के विभिन्न थानों में रोजाना 20 से अधिक महिला हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं. दंपतियों के बीच विवाद भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है. इस साल अब तक 31 मामलों में पतियों के खिलाफ पत्नियों ने घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया है.

पढ़ें---

For All Latest Updates

TAGGED:

GIRL FILED CASE YOUNG MANHALDWANI RAPE CASEहल्द्वानी में दुष्कर्म का मामलाशादी का झांसा देकर दुष्कर्मPHYSICAL ABUSE CASE HALDWANI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हरक रावत का बीजेपी पर एक और प्रहार! कहा- आखिर मान लिया कि 30 नहीं 27 करोड़ रुपए मिले

थराली आपदा: आंखों के सामने सैलाब में बहे पिता, देखता रहा बेबस बेटा, बयां किया खौफनाक मंजर

तोता घाटी क्यों है गढ़वाल के लिए बड़ी टेंशन? सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

उत्तराखंड में बर्ड फ्लू का मामला आया सामने, 1700 से ज्यादा मुर्गियां दफन, चलेगी स्क्रीनिंग ड्राइव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.