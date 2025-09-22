ETV Bharat / state

कोंडागांव आंगनबाड़ी में करंट से बच्ची की मौत पर HC में सुनवाई, शासन की ओर से मिला आश्वासन

आंगनबाड़ी में बिजली के खुले वायर के संपर्क में आने से ढाई साल की माहेश्वरी की मौत हो गई थी.

ELECTRIC SHOCK IN ANGANWADI
आंगनबाड़ी में करंट से बच्ची की मौत पर HC में सुनवाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 22, 2025 at 10:25 PM IST

बिलासपुर: कोंडागांव के मर्दापाल आंगनबाड़ी केंद्र में करंट से मौत के मामले में सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस की डबल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. मासूम बच्ची महेश्वरी यादव की मौत के मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की.

आंगनबाड़ी में करंट से बच्ची की मौत पर HC में सुनवाई: दरअसल आज शासन की ओर से हाई कोर्ट में कहा गया कि 1 लाख रुपए बतौर अनुग्रह राशि पीड़ित परिवार को दे दी गई है. शासन की ओर से कोर्ट को आश्वासन भी दिया गया कि आगे किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में ऐसी घटना नहीं होगी. कोर्ट में सरकार की ओर से ये भरोसा दिया गया कि छत्तीसगढ़ के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली कनेक्शन का प्रॉपर निरीक्षण किया जाएगा.

मर्दापाल आंगनबाड़ी केंद्र में हुई थी घटना: शासन की ओर से कोर्ट में दिए गए आश्वासन के बाद कोर्ट ने इस मामले को आगे भी मॉनिटरिंग के लिए रखा है. अब इस मामले में आगामी सुनवाई अक्टूबर महीने में तय की गई है. बता दें कि बीते शुक्रवार को कोंडागांव जिले के मर्दापाल पंचायत के ग्राम पदेली में एक दर्दनाक हादसा हो गया था, जहां आंगनबाड़ी केंद्र में बिजली के खुले वायर के संपर्क में आने से माहेश्वरी यादव नाम की एक ढाई साल की बच्ची की मौत हो गई थी. इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया. लोग इसे बड़ी लापरवाही के रुप में देख रहे हैं. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इस मामले को लेकर गहरी चिंता जाहिर की थी और आगे ऐसी घटना ना हो, इसके लिए किए जा रहे उपायों को राज्य सरकार से तलब किया था.

करंट से हुई थी किसान की मौत: बीते दिनों छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने करंट हादसे में जान गंवाने वाले परिवार के मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद मृतक के परिवार को मुआवजे की राशि बढ़ाकर 7 लाख 68 हजार, 990 रुपए करते हुए बिजली कंपनी की अपील खारिज कर दी. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि बिजली सप्लाई से जुड़े उपकरण और कार्य स्वभाव से खतरनाक हैं. इसलिए दुर्घटना में विभाग की सीधी जिम्मेदारी है. कोर्ट ने 6 प्रतिशत ब्याज सहित मुआवजा तीन महीने में देने का आदेश दिया है.

क्या हुआ था: जांजगीर-चांपा जिले के पिकरीपार निवासी चित्रभान गांव में कृषि कार्य और दैनिक मजदूरी से परिवार चलाते थे. उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी. पत्नी शांति बाई, तीन बेटियां और वृद्ध माता-पिता परिवार में आश्रित थे. 6 मई 2021 को काम से लौटने के दौरान घर के पास झूल रहे तार की चपेट में चित्रभान की बिजली करंट से मौत हो गई.

