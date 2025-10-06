ETV Bharat / state

घर के ऊपर से बाढ़ का नजारा देख रहे थे बच्चे, अचानक भरभरा कर गिरी छत, एक की मौत

रोहतास में बाढ़ का नजारा देख रहे बच्चों के साथ बड़ा हादसा हुआ है. अचानक घर की छत गिरने से एक बच्ची की मौत है.

रोहतास में बच्ची की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 6, 2025 at 12:06 PM IST

3 Min Read
रोहतास: बिहार के रोहतास जिले के डेहरी प्रखंड अंतर्गत देवरिया गांव में शुक्रवार की रात मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ ने एक परिवार पर भारी आफत ढाई है. बाढ़ के पानी का नजारा देखने के लिए एक पुराने मकान की छत पर चढ़े दर्जन भर बच्चों के साथ हादसा हो गया है. छत अचानक भरभरा कर ढह गई, जिसके मलबे में कई बच्चे दब गए. इस दर्दनाक हादसे में 9 वर्षीय अनु राज की जान चली गई.

छत गिरने से बच्चों में हड़कंप: ग्रामीणों के अनुसार, शुक्रवार की रात हुई भारी बारिश से पूरा इलाका जलमग्न हो गया. घरों और खेतों में पानी घुस गया था. शनिवार की देर शाम मुहल्ले के करीब 10-12 बच्चे बाढ़ के दृश्य को देखने के लिए एक पुराने मकान की छत पर चढ़ गए. तभी अचानक छत धंस गई और बच्चे मलबे में दब गए. हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े.

रोहतास में गिरा छत (ETV Bharat)

एक बच्ची की मौत: ग्रामीण सुरेश रजक ने बताया कि हादसे के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कुछ बच्चे इधर-उधर गिरे, जबकि 5-6 बच्चे मलबे में दब गए. ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और मलबे में दबे बच्चों को किसी तरह बाहर निकाला. घायल बच्चों को डेहरी के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान अनु राज ने दम तोड़ दिया.

"कुछ बच्चे इधर-उधर गिर गए पर 5 से 6 बच्चे छत के मलबे में दब गए, चारों तरफ चीख पुकार मच गई. इसके बाद आनन-फानन में दबे बच्चों को ग्रामीणों के द्वारा किसी तरह निकाल लिया गया और उन्हें डेहरी के अनुमंडल अस्पताल में एडमिट कराया गया. वहीं इलाज के दौरान 9 साल की एक बच्ची की जान चली गई."-सुरेश रजक, ग्रामीण

आधा दर्जन बच्चे घायल (ETV Bharataw)

परिजनों में कोहराम: मृतक अनु राज उदय बैठा की सबसे छोटी बेटी थी और चौथी कक्षा में पढ़ती थी. चार भाई-बहनों में सबसे छोटी अनु की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाइस त्रासदी ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया.

प्रशासन ने किया मुआवजे का ऐलान: डेहरी के सर्कल ऑफिसर (सीओ) अविनाश कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिल चुकी है और प्रशासन ने पीड़ित परिवार को आपदा राहत कोष के तहत चार लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है. मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि प्रशासन इस दुखद घटना में परिवार के साथ है और हर संभव मदद की जाएगी.

"घटना की जानकारी मिली है. आपदा के तहत पीड़ित परिवार को चार लाख का मुआवजा दिया जाएगा जिसके लिए प्रक्रिया की जा रही है."- अविनाश कुमार, डेहरी के सर्कल ऑफिसर

घर में पसरा मातम (ETV Bharat)

बाढ़ ने बढ़ाई मुश्किलें: रोहतास में लगातार बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई गांवों में पानी घुसने से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। इस हादसे ने बाढ़ के बीच सुरक्षा और पुराने मकानों की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है.

रोहतास में बच्ची की मौतGIRL DIED IN ROHTASROHTAS FLOODBIHAR FLOODROOF COLLAPSE IN ROHTAS

