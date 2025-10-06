ETV Bharat / state

घर के ऊपर से बाढ़ का नजारा देख रहे थे बच्चे, अचानक भरभरा कर गिरी छत, एक की मौत

रोहतास: बिहार के रोहतास जिले के डेहरी प्रखंड अंतर्गत देवरिया गांव में शुक्रवार की रात मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ ने एक परिवार पर भारी आफत ढाई है. बाढ़ के पानी का नजारा देखने के लिए एक पुराने मकान की छत पर चढ़े दर्जन भर बच्चों के साथ हादसा हो गया है. छत अचानक भरभरा कर ढह गई, जिसके मलबे में कई बच्चे दब गए. इस दर्दनाक हादसे में 9 वर्षीय अनु राज की जान चली गई.

छत गिरने से बच्चों में हड़कंप: ग्रामीणों के अनुसार, शुक्रवार की रात हुई भारी बारिश से पूरा इलाका जलमग्न हो गया. घरों और खेतों में पानी घुस गया था. शनिवार की देर शाम मुहल्ले के करीब 10-12 बच्चे बाढ़ के दृश्य को देखने के लिए एक पुराने मकान की छत पर चढ़ गए. तभी अचानक छत धंस गई और बच्चे मलबे में दब गए. हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े.

रोहतास में गिरा छत (ETV Bharat)

एक बच्ची की मौत: ग्रामीण सुरेश रजक ने बताया कि हादसे के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कुछ बच्चे इधर-उधर गिरे, जबकि 5-6 बच्चे मलबे में दब गए. ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और मलबे में दबे बच्चों को किसी तरह बाहर निकाला. घायल बच्चों को डेहरी के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान अनु राज ने दम तोड़ दिया.

"कुछ बच्चे इधर-उधर गिर गए पर 5 से 6 बच्चे छत के मलबे में दब गए, चारों तरफ चीख पुकार मच गई. इसके बाद आनन-फानन में दबे बच्चों को ग्रामीणों के द्वारा किसी तरह निकाल लिया गया और उन्हें डेहरी के अनुमंडल अस्पताल में एडमिट कराया गया. वहीं इलाज के दौरान 9 साल की एक बच्ची की जान चली गई."-सुरेश रजक, ग्रामीण