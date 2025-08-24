मथुरा: मथुरा जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 1 से शुक्रवार देर रात एक साल की बच्ची चोरी हो गयी थी. रविवार को जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने 40 घंटे बाद बच्ची को आगरा से सुरक्षित बरामद कर लिया. पुलिस ने आरोपी प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया. कानूनी कार्रवाई के बाद उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है.

बच्ची को राजस्थान ले जाने की फिराक में था प्रदीप: रविवार की सुबह आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान जीआरपी पुलिस ने मथुरा जंक्शन से चोरी हुई बच्ची को सुरक्षित बरामद कर लिया. आरोपी प्रदीप अपने साथ बच्ची को राजस्थान ले जाने की फिराक में था. आरोपी से पूछताछ की गई, तो उसने कबूला कि मथुरा से बच्ची को को लेकर वही भागा था.

जानकारी देते क्षेत्राधिकारी नजमुल हुसैन नकवी (Video Credit: ETV Bharat)

दो बच्चियों के साथ प्लेटफॉर्म पर सो रहा था पिता: शुक्रवार की देर रात मथुरा जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक पर आनंद, अपनी पत्नी पूजा दो बच्चियों के साथ सो रहा था. आनंद रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक बीनता है. कुछ देर के लिए आनंद की पत्नी पूजा टॉयलेट गयी थी.

संपर्क क्रांति ट्रेन से भागा था आरोपी: स्टेशन के प्लटफॉर्म पर सो रही एक साल की आनन्द की बेटी को आरोपी उठाकर ले गया. तब स्टेशन पर खड़ी संपर्क क्रांति ट्रेन में आरोपी बच्ची को लेकर चला गया. जीआरपी-आरपीएफ ने मुकदमा दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की. 40 घंटे बाद बच्ची को सुरक्षित बरामद कर लिया गया.

आगरा कैंट स्टेशन से बरामद हुई बच्ची: जीआरपी क्षेत्राधिकारी नजमुल हुसैन नकवी ने बताया कि 22 अगस्त 2025 को प्लेटफार्म नंबर 1 से आरोपी ने 1 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया था. पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी की तलाश शुरू की गई थी.

आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से प्रदीप नाम का व्यक्ति बच्ची को लेकर जा रहा था. जीआरपी ने प्रदीप के कब्जे से बच्ची को सुरक्षित बरामद कर लिया. उसको जेल भेजा जा रहा है.

