मां की 'जिद' बनी मासूम की मौत, गुस्साए लिव-इन पार्टनर ने बेरहमी से कर दी बच्ची की हत्या, आरोपी रीतिक रोशन गिरफ्तार

रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाडी में पुलिस ने एक हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर 5 साल की बच्ची की हत्या करने का आरोप है. आरोपी रीतिक रोशन बिहार के मोदीहारी जिले में गांव रघुनाथपुर का निवासी है. हाल ही में वे रेवाड़ी के चांदपुर की ढाणी में किराये के मकान में रहता है. पुलिस को 17 सितंबर को मामले की सूचना मिली थी.

5 साल की बच्ची की हत्या: जांच अधिकारी ने बताया कि "चांदपुर की ढाणी के एक मकान में किरायेदार के कमरे में 5 साल की बच्ची का शव पड़ा था. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया. मौके पर सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया गया था. शव की शिनाख्त उसके परिजनों द्वारा की गई. मृत बच्ची बिहार के मोतीहार जिले के गांव दिलावपुर निवासी रंभूदास की बेटी थी".

मकान मालिक ने पुलिस को दी शिकायत: मकान मालिक जनादेश यादव ने पुलिस को बताया था कि "उसके किराये के कमरे में मूलरूप से बिहार निवासी रीतिक रोशन अपने परिवार सहित करीब एक माह से रह रहा था. आरोपी के साथ रहने वाली एक महिला कविता ने फोन पर पड़ोसी महिला को बताया कि रीतिक ने उसकी बेटी को मार डाला है. उसकी बेटी का शव कमरे के अंदर पड़ा हुआ है." मकान मालिक की शिकायत मिलने पर थाना मॉडल टाउन में हत्या का केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई. रेवाड़ी सीआईए व थाना मॉडल टाउन पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया.

लिव-इन में रह रहा था आरोपी: पुलिस पूछताछ में आरोपी रीतिक ने बताया कि "वह करीब एक माह से चांदपुर की ढाणी में जनादेश के मकान में किराये पर रह रहा था. उसने बताया कि वे गांव दिलावलपुर की रहने वाली एक महिला कविता के साथ लिव-इन में रह रहा था. कविता की करीब 5 साल की बेटी कुसुम भी उनके साथ रह रही थी". आरोपी रीतिक रोशन ने बताया कि "गत 13 सितंबर को कविता ने उससे सोने का हार दिलाने की जिद की थी. जिस पर वह रेवाड़ी बाजार में लेकर गया था. बच्ची उस समय करमें पर ही थी".