मां की 'जिद' बनी मासूम की मौत, गुस्साए लिव-इन पार्टनर ने बेरहमी से कर दी बच्ची की हत्या, आरोपी रीतिक रोशन गिरफ्तार

रेवाड़ी में 5 साल की बच्ची की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी रीतिक रोशन को गिरफ्तार किया है. आरोपी बिहार का रहने वाला है.

मां की 'जिद' बनी मासूम की मौत
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 22, 2025 at 11:01 AM IST

Updated : September 22, 2025 at 11:58 AM IST

रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाडी में पुलिस ने एक हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर 5 साल की बच्ची की हत्या करने का आरोप है. आरोपी रीतिक रोशन बिहार के मोदीहारी जिले में गांव रघुनाथपुर का निवासी है. हाल ही में वे रेवाड़ी के चांदपुर की ढाणी में किराये के मकान में रहता है. पुलिस को 17 सितंबर को मामले की सूचना मिली थी.

5 साल की बच्ची की हत्या: जांच अधिकारी ने बताया कि "चांदपुर की ढाणी के एक मकान में किरायेदार के कमरे में 5 साल की बच्ची का शव पड़ा था. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया. मौके पर सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया गया था. शव की शिनाख्त उसके परिजनों द्वारा की गई. मृत बच्ची बिहार के मोतीहार जिले के गांव दिलावपुर निवासी रंभूदास की बेटी थी".

मकान मालिक ने पुलिस को दी शिकायत: मकान मालिक जनादेश यादव ने पुलिस को बताया था कि "उसके किराये के कमरे में मूलरूप से बिहार निवासी रीतिक रोशन अपने परिवार सहित करीब एक माह से रह रहा था. आरोपी के साथ रहने वाली एक महिला कविता ने फोन पर पड़ोसी महिला को बताया कि रीतिक ने उसकी बेटी को मार डाला है. उसकी बेटी का शव कमरे के अंदर पड़ा हुआ है." मकान मालिक की शिकायत मिलने पर थाना मॉडल टाउन में हत्या का केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई. रेवाड़ी सीआईए व थाना मॉडल टाउन पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया.

लिव-इन में रह रहा था आरोपी: पुलिस पूछताछ में आरोपी रीतिक ने बताया कि "वह करीब एक माह से चांदपुर की ढाणी में जनादेश के मकान में किराये पर रह रहा था. उसने बताया कि वे गांव दिलावलपुर की रहने वाली एक महिला कविता के साथ लिव-इन में रह रहा था. कविता की करीब 5 साल की बेटी कुसुम भी उनके साथ रह रही थी". आरोपी रीतिक रोशन ने बताया कि "गत 13 सितंबर को कविता ने उससे सोने का हार दिलाने की जिद की थी. जिस पर वह रेवाड़ी बाजार में लेकर गया था. बच्ची उस समय करमें पर ही थी".

पत्नी की जिद बनी हत्या की वजह: उसने बताया कि "बाजार पहुंचने पर उसने कविता को बताया कि पैसे नहीं होने के कारण वह उसे हार नहीं दिला सकता. इसके बाद दोनों के बीच बाजार में ही विवाद हो गया. विवाद के बाद कविता नाराज हो गई और रेलवे स्टेशन पर चली गई. जिस पर उसने कविता को मनाने का काफी प्रयास किया. लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही. जिसके बाद वह कविता को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर वापस कमरे में आ गया".

फर्श पर पटक कर बच्ची की हत्या: आरोपी रीतिक रोशन ने बताया कि "कमरे में आने के बाद बच्ची ने अपनी मां के नहीं आने पर रोना शुरू कर दिया. तो उसने उसे डांटकर चुप कराने का प्रयास किया. जब बच्ची रोने से चुप नहीं हुई तो उसने बच्ची को फर्श पर पटककर मारना शुरू किया. जब बच्ची ने दम तोड़ दिया तो उसने बच्ची के शव को तिरपाल में लपेट लिया. कमरे को बं करके वहां से फरार हो गया था". पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

Last Updated : September 22, 2025 at 11:58 AM IST

