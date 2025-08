ETV Bharat / state

देहरादून में दिव्यांग युवती ने हलवाई पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, मुकदमा दर्ज - PHYSICAL ABUSE CASE IN DEHRADUN

कॉन्सेप्ट इमेज ( Photo-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : August 5, 2025 at 9:44 AM IST | Updated : August 5, 2025 at 9:58 AM IST 3 Min Read

देहरादून: कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में व्यक्ति पर दिव्यांग (मूक बधिर) युवती से दुष्कर्म का आरोप लगा है. व्यक्ति एक मिठाई की दुकान में हलवाई का काम करता हैं, जबकि दिव्यांग दुकान में साफ सफाई का काम करती है. युवती के परिजनों द्वारा कोतवाली पटेल नगर में शिकायत दर्ज कराई गई. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पीड़िता बोलने में सक्षम नहीं है, इसलिए जल्द ही एक्सपर्ट की नियुक्ति कर बयान लिए जाएंगे. पहले मामले में पटेल नगर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी बहन दिव्यांग (मूक बधिर) है और वो एक मिठाई की दुकान में साफ सफाई करने का काम करती है. बीते दिन वह दुकान में सफाई करने के लिए गई. जिसके बाद वह दुकान के पहले तल पर सफाई कर रही थी. उसी दौरान आरोपी हलवाई उसके पीछे-पीछे गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. उसके बाद पीड़िता ने घर पर आकर परिजनों को इशारों में बताया. परिजनों की तहरीर पर कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया. वहीं कोतवाली पटेल नगर प्रभारी चंद्रभान अधिकारी ने बताया है कि पीड़िता बोल नहीं पाती है, सिर्फ हाथों के इशारे से ही अपनी बात बता सकती है. ऐसे में एक्सपर्ट की नियुक्ति कर पीड़िता का बयान लिया जाएगा. साथ ही पीड़िता का मेडिकल कराया गया है.

दूसरा दुष्कर्म का मामला: वहीं दूसरे मामले में सेलाकुई क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने एसएसपी को शिकायत में बताया है कि वह मूलरूप से बरेली की निवासी है. साल 2018 में बरेली में निवासी लखीमपुर खीरी के युवक से उसकी मुलाकात हुई थी. पहली मुलाकात के बाद में उसके साथ लगातार बातचीत होने लगी. दोनों के बीच नजदीकी बढ़ने लगी. जिसके बाद युवक ने पीड़िता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा. जब युवती ने अपने माता-पिता को इसके बारे में बताया तो उन्होंने विवाह के लिए मना कर दिया. युवक ने इस पर आत्महत्या की धमकी थी, जिससे युवती उसकी बातों में आ गई. युवती का आरोप है कि साल 2022 से युवक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे. जब युवती के परिवार को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने नाराजगी जताई. लेकिन बाद में विवाह के लिए सहमति दे दी. युवती ने युवक से शादी करने के लिए कहा तो वो टालमटोल करने लगे. युवती का आरोप है कि युवक ने उससे 02 लाख रुपए भी लिए हैं. युवती ने जब इस संबंध में सेलाकुई थाने में शिकायत की तो युवक ने पुलिस के सामने शादी का वादा किया और फिर मुकर गया व धमकी देने लगा. थाना सेलाकुई प्रभारी पीड़ी भट्ट ने बताया है कि एसएसपी कार्यालय से आई शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है. दोनों मामलों में बीते दिन मुकदमा दर्ज हुआ है. पढ़ें-बनभूलपुरा में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, पीड़िता ने आहत होकर उठाया खौफनाक कदम, आरोपी की तलाश जारी

