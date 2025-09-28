ETV Bharat / state

गिरिराज सिंह (ETV Bharat)
मुजफ्फरपुर: "हुसैन सुहरावर्दी की राह पर चल रही हैं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी", ऐसा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहना है. मुजफ्फरपुर में शनिवार को खादी भंडार सभागार में आयोजित फलाहार कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का जोरदार स्वागत किया गया. उनके आगमन पर बुलडोजर से फूलों की बारिश की गई. यह आयोजन नवरात्रि के पावन अवसर पर किया गया, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को तलवारें बांटी.

मां दुर्गा की आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत: कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री ने मां दुर्गा की आरती और पूजन के साथ की. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को तलवारें वितरित की, उन्होंने कार्यकर्ताओं से धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया.

मुजफ्फरपुर में गिरिराज सिंह (ETV Bharat)

जिन्ना और ममता बनर्जी पर तीखा हमला: केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने ममता की तुलना 1946 से 1947 तक बंगाल के प्रधानमंत्री रहे हुसैन सुहरावर्दी से की. उन्होंने कहा कि जिस तरह डायरेक्ट एक्शन प्लान के तहत बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची गई थी, उसी रास्ते पर ममता बनर्जी चल रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की नीतियां हिंदू विरोधी हैं और वह बंगाल में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दे रही हैं. उन्होंने कहा कि “एक जिन्ना ने भारत को तोड़कर पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया, आज देश में कई जिन्ना मौजूद हैं.”

“ममता बनर्जी, हुसैन सुहरावर्दी की राह पर चल रही हैं. डायरेक्ट एक्शन प्लान की तरह उनकी नीतियां हिंदू विरोधी हैं, जो बंगाल में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा रही हैं. आज देश में कई जिन्ना मौजूद हैं.” - गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री

भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्रधारी स्वरूप पर जोर: गिरिराज सिंह ने भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप और सुदर्शन चक्रधारी स्वरूप का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि लोग माखन चोरी करने वाले और बांसुरी बजाने वाले कृष्ण की पूजा तो करते हैं, लेकिन उनके सुदर्शन चक्रधारी स्वरूप को नजरअंदाज करते हैं. उन्होंने कहा कि यही कारण रहा कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर कब्जा हो गया. उन्होंने कार्यकर्ताओं से धर्म की रक्षा के लिए सजग और सशक्त रहने की अपील की.

“तेजस्वी कभी सीएम नहीं बनेंगे”: पत्रकारों से बातचीत में गिरिराज सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, “लालू यादव के लिए ‘दिल के अरमां आंसुओं में बह गए’ गाना बिल्कुल सटीक है.” उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव कभी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते. उनके इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है.

Giriraj Singh
गिरिराज सिंह ने कार्यकर्ताओं को बांटी तलवारें (ETV Bharat)

गांधी परिवार पर साधा निशाना: गिरिराज सिंह ने गांधी परिवार पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि नेहरू से लेकर सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी तक को शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया. इसके विपरीत, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं की सराहना की. उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई योजनाएं अभूतपूर्व हैं.

“लाखपति दीदी” योजना को बताया क्रांतिकारी: केंद्रीय मंत्री ने “लाखपति दीदी” योजना को महिलाओं के लिए क्रांतिकारी कदम बताया. उन्होंने कहा कि यह योजना केवल 75 हजार करोड़ की नहीं, बल्कि 75 लाख करोड़ की भी हो सकती है. यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने का सुनहरा अवसर है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस योजना को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा सकें.

