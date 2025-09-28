ETV Bharat / state

गिरिराज सिंह ने कार्यकर्ताओं को बांटी तलवारें, मुजफ्फरपुर में बोले- 'देश में आज कई जिन्‍ना'

मुजफ्फरपुर: "हुसैन सुहरावर्दी की राह पर चल रही हैं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी", ऐसा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहना है. मुजफ्फरपुर में शनिवार को खादी भंडार सभागार में आयोजित फलाहार कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का जोरदार स्वागत किया गया. उनके आगमन पर बुलडोजर से फूलों की बारिश की गई. यह आयोजन नवरात्रि के पावन अवसर पर किया गया, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को तलवारें बांटी.

मां दुर्गा की आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत: कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री ने मां दुर्गा की आरती और पूजन के साथ की. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को तलवारें वितरित की, उन्होंने कार्यकर्ताओं से धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया.

मुजफ्फरपुर में गिरिराज सिंह (ETV Bharat)

जिन्ना और ममता बनर्जी पर तीखा हमला: केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने ममता की तुलना 1946 से 1947 तक बंगाल के प्रधानमंत्री रहे हुसैन सुहरावर्दी से की. उन्होंने कहा कि जिस तरह डायरेक्ट एक्शन प्लान के तहत बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची गई थी, उसी रास्ते पर ममता बनर्जी चल रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की नीतियां हिंदू विरोधी हैं और वह बंगाल में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दे रही हैं. उन्होंने कहा कि “एक जिन्ना ने भारत को तोड़कर पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया, आज देश में कई जिन्ना मौजूद हैं.”

“ममता बनर्जी, हुसैन सुहरावर्दी की राह पर चल रही हैं. डायरेक्ट एक्शन प्लान की तरह उनकी नीतियां हिंदू विरोधी हैं, जो बंगाल में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा रही हैं. आज देश में कई जिन्ना मौजूद हैं.” - गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री

भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्रधारी स्वरूप पर जोर: गिरिराज सिंह ने भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप और सुदर्शन चक्रधारी स्वरूप का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि लोग माखन चोरी करने वाले और बांसुरी बजाने वाले कृष्ण की पूजा तो करते हैं, लेकिन उनके सुदर्शन चक्रधारी स्वरूप को नजरअंदाज करते हैं. उन्होंने कहा कि यही कारण रहा कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर कब्जा हो गया. उन्होंने कार्यकर्ताओं से धर्म की रक्षा के लिए सजग और सशक्त रहने की अपील की.