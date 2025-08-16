बेगूसराय: वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार के रोहतास जिले से वोट अधिकार यात्रा निकालने जा रहे है. केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेती गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की यात्रा पर बड़ा हमला बोला है. सांसद ने कहा कि, आप जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे है, क्या 65 लाख में आपने 65 हजार लोगों की सूची चुनाव आयोग को दिया होता तो समझ आता, लेकिन आप केवल माहौल बनाना चाहते हैं.

गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला : केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आड़े हाथों लेते हुए कहा कि, राहुल गांधी झूठ की खेती करते है. हर बार झूठ बोलकर माफी मांगते हैं. इन्होंने कर्नाटक का उदाहरण दिया. कर्नाटक में इन्हीं वोटों के सहारे चुनाव जीता था. राहुल गांधी ब्लैक बोर्ड पर लोगों को टीचर की तरह गणित पढ़ा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में हलफनाफा देकर क्यों नहीं बता रहे हैं.

'देश के अंदर अराजकता फैलाएंगे?' : गिरिराज सिंह ने कहा कि, मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने आपने कहा हैं हलफनामा देने के लिए, तो कानून से चलेंगे या देश के अंदर अराजकता फैलाएंगे. नक्सल अर्बन की भूमिका में रहेंगे.

'सुप्रीम कोर्ट ने कहा- चुनाव आयोग वोटर फ्रेंडली' : बेगूसराय सांसद ने कहा कि, बिहार में लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग वोटर फ्रेंडली है. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश भी दिए. चुनाव आयोग अपना काम करेगा, नहीं तो वो झेलेगा.

''आप भी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश मानिए. अगर 65 लाख लोगों का नाम कटा है तो 65 हजार आवेदन अब तक नहीं दिया गया है, क्यों?. आपको सिर्फ माहौल बनाना है. इस लिए नहीं दिया कि आप झूठ बोल रहे है, लोगों के बीच भ्राम फैलाने का काम कर रहे है.'' - गिरिराज सिंह, केन्द्रीय मंत्री

'आप तानाशाह की प्रवृति छोड़िए' : लोकतंत्र की अवहेलना तो आपकी दादी ने की थी. जिसने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी, और तानाशाह बन गई. इसलिए आप तानाशाह की प्रवृति छोड़िए. गांव की कहावत है कि चोर चोरी के के खिलाफ बोल रहा है. जबकि पूरा जीवन आपके खानदान पर चोरी का आरोप लगा. नरेन्द्र मोदी एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री है. गरीबों का मसीहा है और गरीबों के दिल में है.

'राहुल गांधी-तेजस्वी यादव दोनों नौटंकी के मास्टर' : सांसद ने कहा कि, इन लोगों पर तो मुकदमा चलना चाहिए. ये दोनों युवराज जेल जाएंगे. एक फर्जी आईडी कार्ड और दूसरे ने हलफनामा नहीं दिया. ये लोग खुलकर क्यों नहीं कहते कि बांग्लादेशी घुसपैठिए का नाम जोड़ दीजिए. ये लोग बांग्लेदेशी, रोहिंग्या के लिए लड़ाई लड़ रहे है. ये लोग नौटंकी करने आए है, दोनों नौटंकी के मास्टर हैं और सत्ता के लिए व्याकुल है.

17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार के रोहतास जिले से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ वोटों की चोरी कर रहा है. ऐसे में यह यात्रा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को उजागर करेगा.

''17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा के साथ हम बिहार की धरती से वोट चोरी के ख़िलाफ़ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं. यह सिर्फ़ एक चुनावी मुद्दा नहीं यह लोकतंत्र, संविधान और ‘वन मैन, वन वोट’ के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है. हम पूरे देश में स्वच्छ मतदाता सूची बनवाकर ही रहेंगे.'' - राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद