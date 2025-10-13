ETV Bharat / state

'आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजा रहे हैं', क्या गिरिराज ने चिराग पर साधा निशाना?

चिराग पासवान को जिस तरह 29 सीटें मिली, उसके बाद से एनडीए के कई नेता नाराज हैं. इसी में नया नाम गिरिराज सिंह का है.

Published : October 13, 2025 at 4:03 PM IST

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया हो, पर अंदरखाने नेता इससे खुश नजर नहीं आ रहे हैं. एक तरफ जहां केन्द्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने खुलकर अपना रोष प्रकट किया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ नेता भी इस बंटवारे से इत्तेफाक नहीं रखते हैं.

गिरिराज ने चिराग पर साधा निशाना! : दरअसल, केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिना नाम लिए ही निशाना साधा है. पर जिस प्रकार के शब्दों का चयन उन्होंने किया है उससे साफ जाहिर होता है कि वह चिराग पासवान को लेकर ही बोल रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान और उनकी पार्टी ही लगातार 'स्ट्राइक रेट' की बात करते नजर आते हैं. गिरिराज सिंह ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर पोस्ट किया.

गिरिराज सिंह ने लिखा, ''ये होता है असली स्ट्राइक रेट. आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजा रहे हैं. 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने रचा था इतिहास. 243 में से जीते थे 206 सीटें.''

'ये होता है स्ट्राइक रेट' : गिरिराज सिंह ने लिखा कि जदयू ने 141 में से 115 सीटें जीतीं, स्ट्राइक रेट 81 प्रतिशत का था. बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीतीं, स्ट्राइक रेट 89 प्रतिशत का था. इतनी प्रचंड जीत बिहार की राजनीति में फिर कभी नहीं दोहराई गई. तब भी धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी थे आज भी प्रभारी हैं.

NDA में सीट बंटवारा : रविवार को बिहार एनडीए ने सीट शेयरिंग का ऐलान किया है. इसमें बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें दी गई है. इसके अलावा जीतीन राम मांझी की पार्टी हम को 6 और उपेन्द्र कुशवाहा की पार्टी RLM को 6 सीटें मिली है.

काफी हुई थी माथापच्ची : सीट बंटवारे को लेकर काफी दिनों से जद्दोजहद चल रही थी. कभी चिराग के नाराज होने की बात सामने आ रही थी तो कभी जीतन राम मांझी और उपेन्द्र कुशवाहा की. हालांकि सभी का कहना था कि एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है. ऐसे में चिराग को लेकर गिरिराज सिंह का अप्रत्यक्ष रूप से दिए गया बयान का क्या मतलब निकलता है यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा.

