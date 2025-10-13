ETV Bharat / state

'आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजा रहे हैं', क्या गिरिराज ने चिराग पर साधा निशाना?

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया हो, पर अंदरखाने नेता इससे खुश नजर नहीं आ रहे हैं. एक तरफ जहां केन्द्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने खुलकर अपना रोष प्रकट किया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ नेता भी इस बंटवारे से इत्तेफाक नहीं रखते हैं.

गिरिराज ने चिराग पर साधा निशाना! : दरअसल, केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिना नाम लिए ही निशाना साधा है. पर जिस प्रकार के शब्दों का चयन उन्होंने किया है उससे साफ जाहिर होता है कि वह चिराग पासवान को लेकर ही बोल रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान और उनकी पार्टी ही लगातार 'स्ट्राइक रेट' की बात करते नजर आते हैं. गिरिराज सिंह ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर पोस्ट किया.

गिरिराज सिंह ने लिखा, ''ये होता है असली स्ट्राइक रेट. आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजा रहे हैं. 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने रचा था इतिहास. 243 में से जीते थे 206 सीटें.''

'ये होता है स्ट्राइक रेट' : गिरिराज सिंह ने लिखा कि जदयू ने 141 में से 115 सीटें जीतीं, स्ट्राइक रेट 81 प्रतिशत का था. बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीतीं, स्ट्राइक रेट 89 प्रतिशत का था. इतनी प्रचंड जीत बिहार की राजनीति में फिर कभी नहीं दोहराई गई. तब भी धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी थे आज भी प्रभारी हैं.