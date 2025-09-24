ETV Bharat / state

'आपका मोबाइल फिर से आपका', जानिए क्या है गिरिडीह पुलिस की नई पहल

गिरिडीह: जिला पुलिस ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए नई पहल की है. यह नई पहल 'आपका मोबाइल फिर से आपका' है. इसमें जिन लोगों का मोबाइल गुम हो गया है उसे न सिर्फ बरामद किया जा रहा है बल्कि मोबाइल वापस दिलाया जा रहा है. इस कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को किया गया. कार्यक्रम में जिस किसी का मोबाइल गुम हुआ था और जिसकी बरामदगी पुलिस ने कर ली है, उसे वापस किया गया है.

कार्यक्रम में डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉ. बिमल कुमार के हाथों मोबाइल वापस किया गया. बुधवार को कार्यक्रम आयोजित कर मोबाइल वापस किया गया. इस दौरान 113 लोगों को मोबाइल वापस दिया गया.

जानकारी देते एसपी डॉ. बिमल कुमार (Etv Bharat)

पुलिस ने कहा लोगों का जागरूक रहना जरूरी

गिरिडीह के एसपी ने बताया कि मोबाइल गुम होने की शिकायत लगातार मिल रही थी. इन शिकायत को इकट्ठा किया गया फिर एक टीम बनाई गई. टीम ने लगातार 15 दिनों तक मेहनत की तो 113 मोबाइल बरामद कर लिए गए. इन मोबाइल के मालिक को बुलाया गया. पूरी वेरिफिकेशन की गई. फिर सभी को मोबाइल वापस किया गया. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जागरूक रहें और सतर्क भी.

मोबाइल खोजाने पर थाने के लगाते थे चक्कर