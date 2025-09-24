'आपका मोबाइल फिर से आपका', जानिए क्या है गिरिडीह पुलिस की नई पहल
गिरिडीह में पुलिस ने मोबाइल वापस करने की नई पहल की. कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल वापस किए गए.
गिरिडीह: जिला पुलिस ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए नई पहल की है. यह नई पहल 'आपका मोबाइल फिर से आपका' है. इसमें जिन लोगों का मोबाइल गुम हो गया है उसे न सिर्फ बरामद किया जा रहा है बल्कि मोबाइल वापस दिलाया जा रहा है. इस कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को किया गया. कार्यक्रम में जिस किसी का मोबाइल गुम हुआ था और जिसकी बरामदगी पुलिस ने कर ली है, उसे वापस किया गया है.
कार्यक्रम में डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉ. बिमल कुमार के हाथों मोबाइल वापस किया गया. बुधवार को कार्यक्रम आयोजित कर मोबाइल वापस किया गया. इस दौरान 113 लोगों को मोबाइल वापस दिया गया.
पुलिस ने कहा लोगों का जागरूक रहना जरूरी
गिरिडीह के एसपी ने बताया कि मोबाइल गुम होने की शिकायत लगातार मिल रही थी. इन शिकायत को इकट्ठा किया गया फिर एक टीम बनाई गई. टीम ने लगातार 15 दिनों तक मेहनत की तो 113 मोबाइल बरामद कर लिए गए. इन मोबाइल के मालिक को बुलाया गया. पूरी वेरिफिकेशन की गई. फिर सभी को मोबाइल वापस किया गया. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जागरूक रहें और सतर्क भी.
मोबाइल खोजाने पर थाने के लगाते थे चक्कर
यहां बता दें कि जिले के विभिन्न थानों में आए दिन मोबाइल गुम होने की शिकायत आती रहती है. जिनका मोबाइल गुम होता है वह परेशान भी रहते हैं. मोबाइल की खोज में बार-बार थाने का चक्कर भी लोगों को काटना पड़ता है.
मोबाइल मिलने के बाद चेहरे पर मुस्कान लौटी
लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए एसपी ने सभी थानेदार और टेक्निकल टीम को अलग से आदेश दिया था और गुम मोबाइल को ढूंढने को कहा. एसपी के निर्देश के बाद प्रथम प्रयास में ही सफलता मिल गई. इधर मोबाइल मिलने के बाद लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली.
