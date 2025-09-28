ETV Bharat / state

गिरिडीह में पुलिस के पास है सुरक्षा के अलग अलग च्रक! एसपी और डीसी ने संभाला मोर्चा

मॉक ड्रिल करते डीसी रामनिवास यादव ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 28, 2025 at 4:32 PM IST 4 Min Read