गिरिडीह में पुलिस के पास है सुरक्षा के अलग अलग च्रक! एसपी और डीसी ने संभाला मोर्चा
गिरिडीह में दुर्गा पूजा का आयोजन भव्य तरीके से होता है. ऐसे में यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
Published : September 28, 2025 at 4:32 PM IST
गिरिडीह: नवरात्रि में भक्त मां के अलग अलग रूपों की आराधना करते हैं. इसी तरह गिरिडीह में 200 जगहों पर मां की प्रतिमा स्थापित की गई हैं. जिनमें लगभग तीन दर्जन मंडप शहर और शहर से सटे इलाके में हैं चूंकि पूरा जिला संवेदनशील रहा है, ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से चौकस है. डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉ. विमल कुमार की अगुवाई में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं.
एसपी ले रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा
शहरी क्षेत्रों में त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक हो चुकी है. मॉक ड्रिल और फ्लैग मार्च भी आयोजित हो चुके हैं. बड़ी बात है कि इस बार सुरक्षा को काफी व्यापक किया गया है और अलग अलग टीम का गठन किया गया है. सुरक्षा व्यवस्था का जायजा डीसी और एसपी लगातार ले रहे हैं. देर रात के बाद एसपी बाइक पर शहरी इलाकों का जायजा ले रहे हैं.
रैपिड रिस्पांस राइडर
इस बार कई चक्र में सुरक्षा का घेरा बनाया गया है. सभी पूजा स्थल और भीड़ वाले स्थानों के अलावा महत्वपूर्ण स्थानों पर महिला और पुलिस बल की तैनाती की गई है. इस बार रैपिड रिस्पांस रायडर बनाया गया है, जिसकी संख्या 30 है. बाइक पर सवार जवान पूरे जिले की व्यवस्था पर नजर रखेंगे. शहर के अलावा अनुमंडल में भी ये राइडर तैनात रहेंगे जो किसी भी तरह की बात होने पर त्वरित कार्रवाई करेंगे. इस सभी सीधे जिला के कंट्रोल रूम के संपर्क में रहेंगे: डॉ. विमल कुमार, एसपी
क्राउड कंट्रोल यूनिट का गठन
एसपी डॉ. विमल कुमार ने बताया कि इसके अलावा क्राउड कंट्रोल यूनिट बनाया गया है. इस यूनिट में बलों की संख्या पर्याप्त है, जिसे सभी अनुमंडल में भेजा गया है. इनके पास आंसू गैस के गोले के साथ साथ सारी व्यवस्था है, जिससे किसी भी स्थिति से निपटा जा सकता है. यह यूनिट भीड़ के नियंत्रण पर भी विशेष ध्यान देगी.
महिला यूनिट का गठन, सीसीटीवी से पैनी नजर
एसपी डॉ. विमल कुमार ने बताया कि महिलाओं और बच्चियां खुलकर मेला का आनंद ले सकें, इसके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है. अलग से महिला यूनिट का गठन किया गया है. इसमें महिला पदाधिकारी और महिला पुलिसकर्मी को रखा गया है. इनकी नजर महिलाओं की सुरक्षा पर रहेगी. सीसीटीवी से भी हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. सादे लिबास में भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है जो भीड़ में शामिल रहेंगे और आसामजिक तत्वों की पहचान भी करेंगे.
पदाधिकारियों को विशेष निर्देश
एसपी के मुताबिक सभी एसडीपीओ, पुलिस इंस्पेक्टर, थानेदार भी सक्रिय हैं. हर पूजा पंडाल में टीम सुरक्षा का जायजा ले रही है. होटल, गुमटियों को भी खंगाला जा रहा है. हर गलत गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है. लोग बैखौफ होकर पूजा करें और मेला का आनंद उठाएं.
त्योहार के समय पुलिस का सख्त पहरा
उपायुक्त रामनिवास यादव ने बताया कि नवरात्रि पर्व को देखते हुए कानून व्यवस्था के साथ दूसरी आवश्यक तैयारियां भी सुनिश्चित की जा रही हैं. पर्व के निमित्त बेहतर समन्वय, सद्भाव के साथ जिला प्रशासन व दूसरे समुदाय के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं. पर्व को लेकर जिला स्तर, अनुमंडल स्तर, ब्लॉक स्तर तथा थाना स्तर पर शांति समिति के सदस्यों और समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठक हो चुकी है. बैठक के माध्यम से आमजनों से आह्वान किया गया है कि त्योहार की गरिमा के साथ नवरात्रि पर्व मनाएं. इसके साथ ही पर्व को लेकर सभी व्यवस्थाओं और तैयारियों को लगभग पूर्ण कर लिया गया है.
जिला एवं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और तैयार है. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. सभी पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इसके साथ ही आवश्यक स्थलों पर बैरिकेडिंग भी की गई है. जिला नियंत्रण कक्ष 24×7 सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया है. सभी अधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारी को आपसी समन्वय के साथ अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया है: रामनिवास यादव, डीसी
