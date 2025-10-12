ETV Bharat / state

हरियाणा से बरामद हुआ 'सिंघानिया', 11 दिन पहले दर्ज हुई थी अपहरण की प्राथमिकी

गिरिडीह पुलिस ने अंकुर सिंघानिया अपहरणकांड का पटाक्षेप कर लिया है.

Ankur Singhania kidnapping case
पुलिस के साथ अंकुर सिंघानिया (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 12, 2025 at 5:41 PM IST

2 Min Read
गिरिडीह: जिले की मुफस्सिल थाना पुलिस ने ग्यारह दिन पहले दर्ज अपहरणकांड का खुलासा कर लिया है. पुलिस ने कथित अपहृत को बरामद कर लिया है. 32 वर्षीय अंकुर सिंघानिया को हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद किया गया है. रविवार को कांड के उद्भेदन की जानकारी सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जीतवाहन उरांव ने दी है.

एसडीपीओ जीतवाहन उरांव ने बताया कि कांड दर्ज होने के तुरंत बाद ही एसपी डॉ बिमल कुमार ने उनके नेतृत्व में टीम का गठन किया. टीम में मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, अवर निरीक्षक नंदू पाल के अलावा टेक्निकल सेल के जोधन महतो व आरक्षी बबुआ मंडल मो शामिल किया गया. टीम ने छानबीन शुरू की. तकनीकी साक्ष्य एवं गुप्त सूचना के आधार पर टीम को महत्वपूर्ण जानकारी मिली. इस बीच पता चला कि अंकुर फरीदाबाद में है. ऐसे में टीम फरीदाबाद पहुंची और 10 अक्तूबर को अंकुर को बरामद कर लिया गया.

जानकारी देते एसडीपीओ (ईटीवी भारत)

संपत्ति विवाद में प्रताड़ित हो रहा था अंकुर

इधर, बरामदगी के बाद अंकुर से पुलिस ने पूछताछ की. अंकित ने बताया कि उसका अपहरण नहीं हुआ था. वह लगातार प्रताड़ित हो रहा था. संपत्ति के लिए उसके घरवाले ही उसे तंग कर रहे थे. वह शांतिपूर्वक मामले का हल चाहता था लेकिन उसे कोई चैन से जीने नहीं दे रहा था. वह घरवालों से थक चुका था. ऐसे में वह लगातार बाहर रह रहा था, फिर उसने फरीदाबाद जाने का निर्णय लिया और जाने से पहले इसकी सूचना भी घरवालों को दी थी. इस बीच 10 अक्तूबर को पुलिस उसके पास पहुंची और बताया कि उसका (अंकुर) तो अपहरण हुआ है. अंकुर ने कहा कि वह अपनी मर्जी से फरीदाबाद गया था.

परेशान थी पुलिस

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपहरण की शिकायत 29 सितंबर को अंकित सिंघानिया ने की थी. उसने कहा था कि उसके भाई अंकुर का अपहरण कर लिया गया है. अपहरण करने का शक भी कुछ लोगों पर किया गया था. मामला अपहरण से जुड़ा था ऐसे में पुलिस परेशान रही.

