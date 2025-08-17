गिरिडीहः नक्सलवाद को लेकर कभी देशभर में बदनाम रहे गिरिडीह जिला की पहचान कोयला-अभ्रख के साथ साथ जैन धर्म के विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल मधुबन के तौर पर रही है. समय बीतता गया अभ्रख की खदाने बंद हो गई. कोयला उद्योग भी हाशिये पर पहुंच गया है. नक्सलवाद पर नकेल कसी गई.

इन सभी बातों के बीच गिरिडीह कभी भी शिक्षा के तौर पर अपनी पहचान नहीं बना सका. यहां हमेशा से ही उच्च शिक्षा की कमी रही है. यहां के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए तरसते रहे. हालात यह रहे हैं कि जिस किसी विद्यार्थी को 12 वीं के बाद महत्वपूर्ण कोर्स करना हो तो उसे जिला से बाहर ही जाना पड़ता रहा है. हालांकि हेमंत सोरेन के 2019 के कार्यकाल और फिर 2024 के कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसा होने लगा कि अब लगने लगा है जिले में शिक्षा का स्तर न सिर्फ सुधरेगा बल्कि यह जिला आनेवाले सालों में शिक्षा का हब बन जाएगा.

लाया रंग मंत्री सुदिव्य का प्रयास

शिक्षा के हब की तरफ बढ़ रहे गिरिडीह को इस स्थिति में खड़ा करने में किसी को सबसे अधिक क्रेडिट जाता है तो वह स्थानीय विधायक सह मंत्री सुदिव्य कुमार हैं. सुदिव्य पहली दफा 2019 में विधायक बने. उस दौरान ही उन्होंने कहा था कि जिले के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. उन्होंने यह कहा था कि बच्चे तकनिकी शिक्षा भी अपने घर पर रहकर हासिल कर सकेंगे, यह दिखने लगा है.

सामाजिक मामलों के जानकार प्रभाकर कुमार कहते हैं कि निश्चित तौर पर स्थानीय विधायक सह मंत्री सुदिव्य कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में पूरी लगन से प्रयास किया है. यह प्रयास सफलता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है. सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय (मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय) के प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा कहते हैं कि निश्चित तौर पर उच्च शिक्षा को लेकर जिस तरह प्रयास हो रहा है उससे लगता है कि आने वाले सालों में बच्चों को काफी सुविधा होगी.

जरीडीह में बनेगा सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज

जिला में अभी तक एक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी. यहां के पांच अंगीभूत कॉलेज, 10 संबद्ध महाविद्यालय, सात शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंदर हैं. विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में पड़ता है जो गिरिडीह से लगभग 115 किमी दूर है. ऐसे में विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों को भी काफी परेशानी होती थी. यहां के लोग दशकों से जिले में विश्वविद्यालय की मांग करते रहे. पिछले वर्ष यहां के लोगों की सुनी गई और सर जेसी बोस विश्वविद्यालय बनने का रास्ता साफ हुआ.

मंत्री सह विधायक सुदिव्य कुमार बताते हैं कि जरीडीह में 75 एकड़ भूमि के अंदर यह विश्वविद्यालय बनेगा. इस विश्वविद्यालय के बनने से स्थानीय विद्यार्थियों को लाभ होगा तो रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे. इसी तरह यहीं पर 37 एकड़ भूमि पर इंजीनियरिंग कॉलेज का भी निर्माण होगा. इसके लिए जमीन चयनित है और बाउंड्रीवाल भी हो रहा है.

मेडिकल कॉलेज को भी सैद्धांतिक मंजूरी

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जिला को बड़ी कामयाबी मेडिकल कॉलेज के तौर पर मिली है. यहां डुमरी पथ पर बदगुन्दा के समीप जमीन का चयन हो चुका है. मंत्री सुदिव्य कुमार बताते हैं कि पिछले दिनों उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की थी. यहां मंत्री ने मेडिकल कॉलेज के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. कहा कि इससे जिले में मेडिकल कॉलेज बनने का रास्ता साफ हुआ है.

आरके महिला कॉलेज को मिलेगा नया भवन

आरके महिला महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए नया भवन बनना है. इसकी आधारशिला भी पिछले दिनों रखी गई है. मंत्री सुदिव्य बताते हैं कि उक्त कॉलेज में चार हजार से अधिक बच्चियां पढ़ती हैं लेकिन परिसर छोटा है. इस कॉलेज को जोगीटांड़ में नया भवन बनाकर शिफ्ट करने पर सैद्धांतिक सहमति बनने के बाद भवन को लेकर आधारशिला दी रखी जा चुकी है. जबकि गिरिडीह महाविद्यालय में जी प्लस 8 की नई बिल्डिंग भी बननी है. कहा कि उनका प्रयास जिले को शिक्षा का हब बनाना है.

मंत्री सुदिव्य सोनू ने बताया कि गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह 33 एकड़ भूखंड पर दो भाग में है. उन्होंने कहा कि कॉलेज के पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर जी प्लस 8 फ्लोर की नई बिल्डिंग बनाई जाएगी. इस जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई होगी. विधायक सुदिव्य ने कहा कि हमारा प्रयास है कि गिरिडीह को शिक्षा का हब बनाया जाए.

बेंगाबाद में डिग्री कॉलेज

इसी तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में महिला डिग्री कॉलेज बनाने का न सिर्फ वादा किया बल्कि पिछले वर्ष ही इसका शिलान्यास भी किया लगभग 40 करोड़ की लागत से बेंगाबाद ने डिग्री कॉलेज बनना है. विधायक के नाते उन्होंने जिले को शिक्षा का हब बनाने में वे जुटे हुए हैं. चूंकि वे राज्य के उच्च शिक्षा के साथ साथ तकनिकी मंत्री भी हैं ऐसे में उनकी प्राथमिकताओं में गिरिडीह के साथ-साथ पूरा राज्य है. उच्च शिक्षा में झारखंड बेहतर करे इसका प्रयास जारी है. आने वाले दिनों के गिरिडीह के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए दूर जाना नहीं होगा. -सुदिव्य कुमार, मंत्री, झारखंड सरकार.

