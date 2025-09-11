ETV Bharat / state

गिरिडीह कॉलेज में स्नातक सेमेस्टर वन के रिजल्ट से विद्यार्थी नाराज, भूख हड़ताल कर जता रहे विरोध

गिरिडीह: सेमेस्टर वन का रिजल्ट आने के बाद गिरिडीह कॉलेज के विद्यार्थियों में नाराजगी है. विद्यार्थियों की नाराजगी सेमेस्टर के 50 प्रतिशत छात्र छात्राओं को प्रमोट करने से पनपी है. ऐसे में विद्यार्थी पुराने रिजल्ट को रद्द करने की मांग समेत पेपर की दोबारा से जांच करने और विद्यार्थियों को पास करने की मांग कर रहे हैं. इस मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले विद्यार्थी अनिश्चिकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं.

भूख हड़ताल के दौरान कुछ छात्र नेताओं और विद्यार्थियों की तबीयत बिगड़ने की खबर मिली है. ऐसे में महाविद्यालय की ओर से चिकित्सक को उनकी देखरेख के लिए तैनात किया गया है. जिनकी तबीयत बिगड़ी है उनमें नीरज चौधरी और अनीश राय हैं. दोनों का इलाज भूख हड़ताल स्थल पर ही चल रहा है.

मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे एबीवीपी छात्र (Etv Bharat)

क्या है मांग?

एबीवीपी नेता उज्ज्वल तिवारी, नीरज चौधरी, अनीश रॉय ने बताया कि स्नातक सेमेस्टर वन (2024-28) के परीक्षा परिणाम में सुधार कर उसे दोबारा घोषित किया जाए, इसके लिए पिछले दिनों प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया था. इसके अलावा पिछले दिनों ही धरना प्रदर्शन के दौरान, प्राचार्य ने हमें आश्वासन दिया था कि इस पर निर्णय लिया जाएगा लेकिन 7-8 दिन बीत जाने के बाद भी महाविद्यालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. जिस वजह से हमें मजबूरन भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है.

ना ही गिरिडीह कॉलेज में सभी विषय के प्रोफेसर हैं और न ही विश्वविद्यालय समय पर परीक्षा लेती है. जब तक विद्यार्थियों के हित में विश्वविद्यालय सही फैसला नहीं लेगी, तो संघर्ष जारी रहेगा: अनीश रॉय, नगर सह मंत्री, एबीवीपी

क्या है प्रमोट?

दरअसल नई शिक्षा नीति के अनुसार यदि कोई विद्यार्थी पहले सेमेस्टर में फेल हो जाता है तो उन्हें सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा लेकिन तीसरे सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए पिछले सेमेस्टर के पचास फीसदी विषय में पास होना अनिवार्य है. जैसे, मान लीजिए कोई विद्यार्थी स्नातक के प्रथम सेमेस्टर के सभी विषय में फेल हैं तो उस छात्र को दूसरे सेमेस्टर में भेज दिया जाएगा. यदि दूसरे सेमेस्टर के सभी विषय में पास हो गया तो वह तीसरे सेमेस्टर की पढ़ाई जारी रख सकेगा. इसके अलावा यदि विद्यार्थी पहले और दूसरे सेमेस्टर के तीन - तीन विषयों में पास है तब भी तीसरे सेमेस्टर की पढ़ाई कर सकता है लेकिन पांचवें सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए प्रथम और दूसरे सेमेस्टर के सारे विषय में पास होना अनिवार्य है.