गिरिडीह के 50 फीसदी पत्थर खदानें ' नोट गुड ', 40 करोड़ का लग चुका है जुर्माना - GIRIDIH MINING

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 12, 2025 at 1:39 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 3:06 PM IST 3 Min Read

गिरिडीह: पचास फीसदी खदानों में नियमावली की सीधी अनदेखी की जा रही है. इन खदानों में न सिर्फ नियम के विरुद्ध जाकर खनन किया जा रहा है बल्कि ग्रामीणों के जानमाल की चिंता को भी नजरअंदाज किया जा रहा है. इसका खुलासा खुद जिलाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा की ओर से कराई गई जांच में हो चुका है. जांच के बाद ऐसे खदान संचालकों पर लगभग 40 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है. मामले में खनन विभाग की चुप्पी नियमों की अनदेखी करके संचालित हो रही खदानों को लेकर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा सख्त दिख रहे हैं. दूसरी तरफ ग्रामीणों के द्वारा ऐसे खदान संचालकों के खिलाफ मोर्चा भी खोला गया है. पिछले दिनों जहां जमुआ अंचल के ग्राम गोविन्दपुरा के मौजा मेढ़ो चपरखो के ग्रामीणों ने संचालित पत्थर खदान के कारण हो रही परेशानी की शिकायत मंत्री सुदिव्य कुमार से की थी. जिस पर मंत्री ने जांच का भरोसा दिया था. जानकारी देते संवाददाता अमरनाथ सिन्हा (Etv bharat) वहीं अब तिसरी अंचल के बलियारी में भी इससे जुड़ा एक मामला सामने आया है. यहां ग्रामीणों ने गांव में संचालित खदान संचालक के खिलाफ आवाज बुलंद की है. ग्रामीणों द्वारा दी गई शिकायत पर ईटीवी भारत की टीम गांव पहुंची. जिसके बाद ग्रामीणों के साथ टीम उस क्षेत्र में गई जहां खनन का काम चल रहा था.

