पूर्वांचल को सौगात; कबीर चौरा अस्पताल का 3डी मॉडल तैयार, 500 बेड वाला मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनेगा

अंग्रेजों के समय बने मंडलीय अस्पताल का स्वरूप बदलने की तैयारी. सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को पूरा करने का लक्ष्य 48 महीने रखा गया है.

वाराणसी मंडलीय अस्पताल का स्वरूप बदलेगा.
वाराणसी मंडलीय अस्पताल का स्वरूप बदलेगा. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 7:57 AM IST

वाराणसी : स्वास्थ्य के क्षेत्र में बनारस में लगातार बड़े काम हो रहे हैं. इसी क्रम में बनारस में अंग्रेजों के समय बने मंडलीय अस्पताल का भी स्वरूप बदला जा रहा है. जिसके तहत अस्पताल को 500 बेड वाला आधुनिक सुविधाओं से लैस मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा. अस्पताल को 350 करोड़ रुपये की लागत से संवारा जा रहा है. अस्पताल के ब्लूप्रिंट के साथ मॉडल तैयार कर लिया गया है.

वाराणसी का कबीर चौरा अस्पताल बनेगा आधुनिक. (Video Credit : ETV Bharat)




बनारस के शिव प्रसाद गुप्त राजकीय चिकित्सालय को वर्ष 1872 में 5.5 एकड़ में कबीर चौरा में बनाया गया था. यह अंग्रेजों के समय का अस्पताल माना जाता है. बहरहाल अब इसे मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा. इसको लेकर के पीडब्ल्यूडी ने 315 करोड़ रुपये की लागत से फाइनल 3D ब्लू प्रिंट तैयार कर शासन को भेज दिया है. अस्पताल का माॅडल कबीर चौरा अस्पताल में रखा गया है.

कबीर चौरा अस्पताल में सुविधाएं.
कबीर चौरा अस्पताल में सुविधाएं. (Photo Credit : ETV Bharat)
कबीर चौरा अस्पताल की क्षमता.
कबीर चौरा अस्पताल की क्षमता. (Photo Credit : ETV Bharat)




अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. बृजेश कुमार ने बताया कि कबीर चौरा अस्पताल को नए स्वरूप में आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित करने की योजना है. जिसका 3D मॉडल तैयार कर लिया गया है. कैबिनेट की अगली बैठक में स्वीकृति मिलने की उम्मीद है. तीन चरणों में इसका कार्य पूरा होगा. 48 महीने में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. डीपीआर की स्वीकृति मिलते ही काम शुरू हो जाएगा. अस्पताल के आधुनिकीकरण से मंडल के आसपास के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी. वर्तमान में अस्पताल की क्षमता 316 बेड है जो आने वाले समय में 500 बेड हो जाएगी.

