ETV Bharat / state

पूर्वांचल को सौगात; कबीर चौरा अस्पताल का 3डी मॉडल तैयार, 500 बेड वाला मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनेगा

वाराणसी मंडलीय अस्पताल का स्वरूप बदलेगा. ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 29, 2025 at 7:57 AM IST 2 Min Read