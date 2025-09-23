शारदीय नवरात्रि पर छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को उपहार, रायपुर से मां बम्लेश्वरी धाम तक फ्री बस सेवा
छत्तीसगढ़ में नवरात्रि पर भक्तों के लिए अच्छी खबर है. रायपुर से डोंगरगढ़ मां बम्लेश्वरी धाम तक फ्री बस सेवा की शुरुआत हुई है.
रायपुर: शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर राजधानी रायपुर और छत्तीसगढ़ के तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. रायपुर से डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर तक दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधा की शुरुआत की गई है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को आकाशवाणी चौक स्थित मां काली मंदिर परिसर से नि:शुल्क बस सेवा का शुभारंभ किया. सीएम साय ने कुल चार बसों को हरी झंडी दिखाई है. इन बसों में लगभग दो सौ महिला और पुरुष श्रद्धालु मां बम्लेश्वरी के दर्शन के लिए रवाना हुए.
नौ दिनों तक चलेगी बस सेवा: कालीमाता सेवा समिति द्वारा शुरू की गई यह फ्री बस सेवा पूरे नवरात्र पर्व के दौरान लगातार नौ दिनों तक चलेगी. इस सेवा के तहत प्रतिदिन चार बसें रायपुर से डोंगरगढ़ तक श्रद्धालुओं को ले जाएंगी और दर्शन के बाद वापस रायपुर लेकर लौटेंगी. समिति बीते दस वर्षों से प्रत्येक नवरात्र में यह सेवा निस्वार्थ भाव से चला रही है.
आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक है बस सेवा: बसों को हरी झंडी दिखाते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मां बम्लेश्वरी के दरबार तक श्रद्धालुओं की पहुंच आसान बनाने में समिति का योगदान सराहनीय है. उन्होंने इसे धार्मिक आस्था का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह पहल सामाजिक एकता का जीवंत उदाहरण है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्र में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन हर श्रद्धालु की इच्छा होती है. परिस्थितिवश कई बार लोग दूर स्थित मंदिरों तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन यह बस सेवा उनके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
सीएम ने प्रदेश की प्रगति और खुशहाली की कामना की: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर मां काली और मां बम्लेश्वरी से छत्तीसगढ़ में खुशहाली, समृद्धि और शांति की कामना की. इसके साथ ही प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि सेवा, समर्पण और समावेशिता का जो संदेश समिति ने दिया है, वह समाज के लिए प्रेरणादायी है.
सीएम ने मेमू ट्रेन सेवा का उल्लेख किया: सीएम साय ने इस अवसर पर हाल ही में शुरू की गई राजिम-रायपुर मेमू ट्रेन का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि इससे कुंभनगरी राजिम से रायपुर और डोंगरगढ़ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी.
महापौर और जनप्रतिनिधियों ने दी बधाई: कार्यक्रम में रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे ने भी भक्तों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने फ्री बस सेवा को फायदेमंद बताया. उन्होंने कहा कि समिति ने जो सेवा कार्य बीते कई वर्षों से किया है, वह रायपुर और डोंगरगढ़ के बीच भक्ति और सामाजिक एकता की कड़ी है.कार्यक्रम में गृहमंत्री विजय शर्मा, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक सुनील सोनी और विधायक पुरंदर मिश्रा मौजूद रहे