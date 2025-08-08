Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

रक्षाबंधन पर गिफ्ट बाजार, अपनी बहनों के लिए खरीदें खास उपहार, हर रेंज में तोहफा मौजूद - RAKSHA BANDHAN 2025

रक्षाबंधन पर गिफ्ट का बाजार भी पूरी तरह से सजा हुआ है. जानिए छत्तीसगढ़ में किस तरह के तोहफे बिक रहे हैं.

RAKSHA BANDHAN PARV
रायपुर में गिफ्ट बाजार (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 8, 2025 at 9:22 PM IST

2 Min Read

रायपुर: भाई बहन के अटूट प्रेम के पर्व रक्षाबंधन पर छत्तीसगढ़ के बाजार गुलजार हैं. राजधानी रायपुर में रक्षाबंधन गिफ्ट को लेकर बाजार में कई तरह की वैरायटी दिख रही है. रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई को कलाई पर राखी बांधती है. इसके बदले में भाई अपनी बहन को कोई ना कोई गिफ्ट या उपहार जरूर देता है. चाहे वह रूपए पैसे हो या फिर कोई अन्य गिफ्ट हो.

रायपुर के बाजार में कई तरह के गिफ्ट मौजूद: इस बार राखी पर रायपुर के बाजार में कई तरह के गिफ्ट मौजूद है. आप भी अपनी बहनों को अपनी क्षमता और बजट के अनुसार गिफ्ट भेंट कर सकते हैं. उपहार के तौर पर परफ्यूम, फ्लावर बुके, लेडीज पर्स, चाकलेट हैंपर इसके साथ ही हेयर ड्रेसिंग और मेकअप के सामान भी है. जिसे आप अपनी प्यारी बहना को गिफ्ट कर सकते हैं.

रायपुर में राखी का गिफ्ट बाजार (ETV BHARAT)

भाई अपनी बहन को गिफ्ट देने के लिए उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड भी करवा सकते हैं. परफ्यूम के सेट्स, शो पीसेस, कीरिंग. आज की युवा पीढ़ी रक्षाबंधन में अपनी बहन को लेडीज पर्स, परफ्यूम, ब्रेसलेट, चैन जैसी चीजें भी दे सकते हैं- सपना, गिफ्ट दुकानदार

Bouquet and flowers on Rakhi
राखी पर बुके और फ्लावर (ETV BHARAT)

इस साल फ्रूट के बुके भी बाजार में देखने को मिलेंगे. नोट के बने बुके भी इस बार चलन में है. रक्षाबंधन को देखते हुए कई तरह के बुके बनाए थे. शनिवार को रक्षाबंधन का पर्व होने वाला है इसलिए सारे बुके डिलीवर कर दिए गए. गिफ्ट हैंपर के साथ ही फ्लावर के बुके भी बिक रहे हैं- प्रतीक झुनझुनवाला, फ्लावर दुकानदार

Gift on Rakhi
राखी पर गिफ्ट (ETV BHARAT)

कई और तरह के गिफ्ट हैं मौजूद: रायपुर में कई और तरह के गिफ्ट मौजूद हैं. राखी के शेप में केक भी बनाया गया है. वह भी ट्रेंडिंग गिफ्ट में मौजूद है. इसके साथ ही भाई अपनी बहन को गिफ्ट करने के लिए फूलों के गुलदस्ते भी देते हैं. इस बार राखी में फूलों का बाजार भी सज चुका है. बाजार में हर रेंज के उपहार मौजूद हैं.

Gift Market On Raksha Bandhan
रक्षाबंधन पर गिफ्ट का बाजार (ETV BHARAT)

बीजापुर में रक्षाबंधन पर ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र, बहनों ने जवानों के लिए भेजी राखियां

रक्षाबंधन 2025: सुकमा में छात्राओं ने खुद से बनाई राखी CRPF जवानों को बांधी, जवानों ने कहा- सुरक्षा का वचन देता हूं

रक्षाबंधन 2025: रायपुर के बाजारों में उमड़ी बहनों की भीड़, राखियों की खूब हुई खरीदारी

रायपुर: भाई बहन के अटूट प्रेम के पर्व रक्षाबंधन पर छत्तीसगढ़ के बाजार गुलजार हैं. राजधानी रायपुर में रक्षाबंधन गिफ्ट को लेकर बाजार में कई तरह की वैरायटी दिख रही है. रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई को कलाई पर राखी बांधती है. इसके बदले में भाई अपनी बहन को कोई ना कोई गिफ्ट या उपहार जरूर देता है. चाहे वह रूपए पैसे हो या फिर कोई अन्य गिफ्ट हो.

रायपुर के बाजार में कई तरह के गिफ्ट मौजूद: इस बार राखी पर रायपुर के बाजार में कई तरह के गिफ्ट मौजूद है. आप भी अपनी बहनों को अपनी क्षमता और बजट के अनुसार गिफ्ट भेंट कर सकते हैं. उपहार के तौर पर परफ्यूम, फ्लावर बुके, लेडीज पर्स, चाकलेट हैंपर इसके साथ ही हेयर ड्रेसिंग और मेकअप के सामान भी है. जिसे आप अपनी प्यारी बहना को गिफ्ट कर सकते हैं.

रायपुर में राखी का गिफ्ट बाजार (ETV BHARAT)

भाई अपनी बहन को गिफ्ट देने के लिए उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड भी करवा सकते हैं. परफ्यूम के सेट्स, शो पीसेस, कीरिंग. आज की युवा पीढ़ी रक्षाबंधन में अपनी बहन को लेडीज पर्स, परफ्यूम, ब्रेसलेट, चैन जैसी चीजें भी दे सकते हैं- सपना, गिफ्ट दुकानदार

Bouquet and flowers on Rakhi
राखी पर बुके और फ्लावर (ETV BHARAT)

इस साल फ्रूट के बुके भी बाजार में देखने को मिलेंगे. नोट के बने बुके भी इस बार चलन में है. रक्षाबंधन को देखते हुए कई तरह के बुके बनाए थे. शनिवार को रक्षाबंधन का पर्व होने वाला है इसलिए सारे बुके डिलीवर कर दिए गए. गिफ्ट हैंपर के साथ ही फ्लावर के बुके भी बिक रहे हैं- प्रतीक झुनझुनवाला, फ्लावर दुकानदार

Gift on Rakhi
राखी पर गिफ्ट (ETV BHARAT)

कई और तरह के गिफ्ट हैं मौजूद: रायपुर में कई और तरह के गिफ्ट मौजूद हैं. राखी के शेप में केक भी बनाया गया है. वह भी ट्रेंडिंग गिफ्ट में मौजूद है. इसके साथ ही भाई अपनी बहन को गिफ्ट करने के लिए फूलों के गुलदस्ते भी देते हैं. इस बार राखी में फूलों का बाजार भी सज चुका है. बाजार में हर रेंज के उपहार मौजूद हैं.

Gift Market On Raksha Bandhan
रक्षाबंधन पर गिफ्ट का बाजार (ETV BHARAT)

बीजापुर में रक्षाबंधन पर ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र, बहनों ने जवानों के लिए भेजी राखियां

रक्षाबंधन 2025: सुकमा में छात्राओं ने खुद से बनाई राखी CRPF जवानों को बांधी, जवानों ने कहा- सुरक्षा का वचन देता हूं

रक्षाबंधन 2025: रायपुर के बाजारों में उमड़ी बहनों की भीड़, राखियों की खूब हुई खरीदारी

For All Latest Updates

TAGGED:

GIFT MARKET ON RAKSHA BANDHANGIFT IS TRENDING ON RAKHIरक्षाबंधन पर गिफ्ट बाजाररक्षाबंधन का पर्वRAKSHA BANDHAN 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.