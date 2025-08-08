रायपुर: भाई बहन के अटूट प्रेम के पर्व रक्षाबंधन पर छत्तीसगढ़ के बाजार गुलजार हैं. राजधानी रायपुर में रक्षाबंधन गिफ्ट को लेकर बाजार में कई तरह की वैरायटी दिख रही है. रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई को कलाई पर राखी बांधती है. इसके बदले में भाई अपनी बहन को कोई ना कोई गिफ्ट या उपहार जरूर देता है. चाहे वह रूपए पैसे हो या फिर कोई अन्य गिफ्ट हो.

रायपुर के बाजार में कई तरह के गिफ्ट मौजूद: इस बार राखी पर रायपुर के बाजार में कई तरह के गिफ्ट मौजूद है. आप भी अपनी बहनों को अपनी क्षमता और बजट के अनुसार गिफ्ट भेंट कर सकते हैं. उपहार के तौर पर परफ्यूम, फ्लावर बुके, लेडीज पर्स, चाकलेट हैंपर इसके साथ ही हेयर ड्रेसिंग और मेकअप के सामान भी है. जिसे आप अपनी प्यारी बहना को गिफ्ट कर सकते हैं.

रायपुर में राखी का गिफ्ट बाजार (ETV BHARAT)

भाई अपनी बहन को गिफ्ट देने के लिए उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड भी करवा सकते हैं. परफ्यूम के सेट्स, शो पीसेस, कीरिंग. आज की युवा पीढ़ी रक्षाबंधन में अपनी बहन को लेडीज पर्स, परफ्यूम, ब्रेसलेट, चैन जैसी चीजें भी दे सकते हैं- सपना, गिफ्ट दुकानदार

राखी पर बुके और फ्लावर (ETV BHARAT)

इस साल फ्रूट के बुके भी बाजार में देखने को मिलेंगे. नोट के बने बुके भी इस बार चलन में है. रक्षाबंधन को देखते हुए कई तरह के बुके बनाए थे. शनिवार को रक्षाबंधन का पर्व होने वाला है इसलिए सारे बुके डिलीवर कर दिए गए. गिफ्ट हैंपर के साथ ही फ्लावर के बुके भी बिक रहे हैं- प्रतीक झुनझुनवाला, फ्लावर दुकानदार

राखी पर गिफ्ट (ETV BHARAT)

कई और तरह के गिफ्ट हैं मौजूद: रायपुर में कई और तरह के गिफ्ट मौजूद हैं. राखी के शेप में केक भी बनाया गया है. वह भी ट्रेंडिंग गिफ्ट में मौजूद है. इसके साथ ही भाई अपनी बहन को गिफ्ट करने के लिए फूलों के गुलदस्ते भी देते हैं. इस बार राखी में फूलों का बाजार भी सज चुका है. बाजार में हर रेंज के उपहार मौजूद हैं.