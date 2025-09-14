ETV Bharat / state

विशालकाय अजगर ने निगला हिरन, पलभर में खेल खत्म, वायरल हुआ वीडियो

अजगर के हिरन को निगलने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

PYTHON DEER VIDEO VIRAL
अजगर ने हिरन निगला (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 14, 2025 at 12:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर: उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक सनसनीखेज घटना का वीडियो सामने आया है. यह वीडियो कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के कालागढ़ क्षेत्र की केंद्रीय कॉलोनी के पास घने जंगल का है. इस वीडियो में एक विशालकाय अजगर (पायथन) को एक हिरन को निगलते हुए देखा जा सकता है. घटना को देख कर आसपास के लोग दहशत में आ गए. उन्होंने आनन फानन में तुरंत वन विभाग को सूचित किया.

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. वनकर्मियों ने सावधानी पूर्वक अजगर की निगरानी की. वन विभाग की टीम ने लगभग एक घंटे तक स्थिति का आकलन किया. उन्होंने यह रणनीति अपनाई ताकि अजगर अचानक निगले गए हिरन को उलट कर बाहर ना निकाल दें. वन विभाग के अधिकारियों का मानना था कि अजगर हिरन को बाहर न निकाल दें, ऐसे में अजगर के लिए जोखिम हो सकता है, इसलिए वनकर्मी धैर्यपूर्वक इंतज़ार करते रहे.

अजगर ने हिरन निगला (ETV BHARAT)

करीब एक घंटे बाद अगजर ने हिरण को बाहर उलट दिया. तब तक हिरन की मौत हो चुकी थी. इसके बाद वन विभाग की टीम ने सुरक्षित तरीके से अजगर को बिना किसी चोट के सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ दिया. वन विभाग की इस तत्परता और पेशेवर रवैये की स्थानीय लोगों ने खुले दिल से प्रशंसा की है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पर्यावरण प्रेमियों से लेकर आम लोग इस विचित्र और रोमांचक घटना को शेयर कर रहे हैं.वन्यजीव संरक्षण की दिशा में ऐसे घटनाएं यह संदेश देती हैं कि मानव और वन्यजीवों के बीच संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है.

वन विभाग का कहना है कि जंगल में आमतौर पर इस प्रकार की घटनाएं दुर्लभ होती हैं, लेकिन प्राकृतिक निवास स्थान में जीव-जंतु अपने स्वाभाविक व्यवहार के अनुसार ही कार्य करते हैं. उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि इस तरह के वाइल्ड लाइफ वीडियो देखकर उन्हें सोशल मीडिया पर सेंसेशनलाइज़ करने की बजाय सही ढंग से समझकर साझा करें, ताकि जागरूकता बढ़े. उन्होंने वन्यजीव संरक्षण पर ध्यान देने की बात कही.

पढे़ं- दुकान के शोकेस में जा बैठा भारी भरकम अजगर, डर से लोगों के छूटे पसीने, वन कर्मियों ने किया रेस्क्यू

पढे़ं- हरिद्वार हाईवे किनारे दिखा विशालकाय अजगर, देखेने के लिए जुटी भीड़, देखिये वीडियो

For All Latest Updates

TAGGED:

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अजगरअजगर ने हिरन निगलाअजगर हिरन वीडियो वायरलCORBETT TIGER RESERVE PYTHONPYTHON DEER VIDEO VIRAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 की तारीखों का ऐलान, इतना रहेगा प्राइज मनी, बॉलीवुड सितारे लगाएंगे तड़का!

आपदा के दर्द से कराह रहे पहाड़ को अपने 'जननायकों' की तलाश, इनके आंदोलन से बचा था हिमालय

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.