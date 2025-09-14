विशालकाय अजगर ने निगला हिरन, पलभर में खेल खत्म, वायरल हुआ वीडियो
अजगर के हिरन को निगलने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
रामनगर: उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक सनसनीखेज घटना का वीडियो सामने आया है. यह वीडियो कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के कालागढ़ क्षेत्र की केंद्रीय कॉलोनी के पास घने जंगल का है. इस वीडियो में एक विशालकाय अजगर (पायथन) को एक हिरन को निगलते हुए देखा जा सकता है. घटना को देख कर आसपास के लोग दहशत में आ गए. उन्होंने आनन फानन में तुरंत वन विभाग को सूचित किया.
सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. वनकर्मियों ने सावधानी पूर्वक अजगर की निगरानी की. वन विभाग की टीम ने लगभग एक घंटे तक स्थिति का आकलन किया. उन्होंने यह रणनीति अपनाई ताकि अजगर अचानक निगले गए हिरन को उलट कर बाहर ना निकाल दें. वन विभाग के अधिकारियों का मानना था कि अजगर हिरन को बाहर न निकाल दें, ऐसे में अजगर के लिए जोखिम हो सकता है, इसलिए वनकर्मी धैर्यपूर्वक इंतज़ार करते रहे.
करीब एक घंटे बाद अगजर ने हिरण को बाहर उलट दिया. तब तक हिरन की मौत हो चुकी थी. इसके बाद वन विभाग की टीम ने सुरक्षित तरीके से अजगर को बिना किसी चोट के सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ दिया. वन विभाग की इस तत्परता और पेशेवर रवैये की स्थानीय लोगों ने खुले दिल से प्रशंसा की है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पर्यावरण प्रेमियों से लेकर आम लोग इस विचित्र और रोमांचक घटना को शेयर कर रहे हैं.वन्यजीव संरक्षण की दिशा में ऐसे घटनाएं यह संदेश देती हैं कि मानव और वन्यजीवों के बीच संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है.
वन विभाग का कहना है कि जंगल में आमतौर पर इस प्रकार की घटनाएं दुर्लभ होती हैं, लेकिन प्राकृतिक निवास स्थान में जीव-जंतु अपने स्वाभाविक व्यवहार के अनुसार ही कार्य करते हैं. उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि इस तरह के वाइल्ड लाइफ वीडियो देखकर उन्हें सोशल मीडिया पर सेंसेशनलाइज़ करने की बजाय सही ढंग से समझकर साझा करें, ताकि जागरूकता बढ़े. उन्होंने वन्यजीव संरक्षण पर ध्यान देने की बात कही.
