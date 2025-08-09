डोईवाला: देहरादून में एक बार फिर से हाथियों का आतंक देखने को मिला है. देहरादून के पास डोईवाला टोल प्लाजा पर आज हाथी आ धमका. हाथी को टोल प्लाजा पर देखकर अफरा तफरी मच गई.

बता दें शनिवार शाम को अचानक एक विशालकाय हाथी टोल प्लाजा के पास आ गया. हाथी रोड क्रॉस करने का प्रयास करने लगा. गाड़ियों की चहलकदमी से हाथी रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था. कुछ देर बाद हाथी टोल प्लाजा के नजदीक से रोड पार करने लगा. वहीं, हाथी ने खड़ी गाड़ियों पर भी अटैक करता दिखाई दिया. गनीमत रही गाड़ी चालक ने अपनी कार को आगे दौड़ा दिया. जिससे हादसा होते होते बच गया.

टोल प्लाजा कर्मी राकेश नौटियाल ने बताया आए दिन हाथी टोल प्लाजा के पास आ रहे हैं. जिससे खतरा बना हुआ है. शनिवार को भी हाथी शाम को आ धमका. हाथी ने टोल बैरियर पर हमला किया. साथ ही हाथी ने एक गाड़ी को भी पलटने की कोशिश की. टोल प्लाजा कर्मी राकेश नौटियाल ने वन विभाग से समुचित उपाय करने की मांग की है.

बता दें कि 20 जुलाई को भी हाथियों के झुंड ने लछीवाला टोल प्लाजा के पास जमकर उत्पाद मचाया था. यह उस समय की घटना है जब स्थानीय लोग कांवड़ियों के लिए भंडारे का आयोजन कर रहे थे. उस समय हाथियों ने भंडारे में लगी कई गाड़ियों को पलट दिया था. एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था.

वहीं, जनप्रतिनिधि टोल प्लाजा को गलत जगह स्थापित करने की बात कह रहे हैं. सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर जोशी ने बताया जिस जगह पर टोल प्लाजा लगाया गया है वह हाथी कॉरिडोर क्षेत्र है. जहां से हाथी पीढ़ी दर पीढ़ी आवागमन करते हैं. अब टोल प्लाजा लगने से हाथियों को रोड क्रॉस करने में परेशानी हो रही है. जिससे हाथी हिंसक और आक्रोशित हो रहे हैं. उन्होंने गाड़ी चालकों से संभल कर चलने की बात कही है. वन विभाग से शाम को अतिरिक्त ड्यूटी लगाने की मांग की है.

पढ़ें- जंगल में घास लेने गए पति-पत्नी को हाथी ने मार डाला, लोगों में दहशत का माहौल

पढ़ें- डोईवाला के खेत में मिला हाथी का शव, वन विभाग में मचा हड़कंप, गजराज की मौत के कारणों की हो रही जांच

पढ़ें- डोईवाला में मॉर्निंग वॉक कर रहे रिटायर्ड फौजी पर हाथी ने किया हमला, जौलीग्रांट अस्पताल में भर्ती - Doiwala elephant attack