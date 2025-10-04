ETV Bharat / state

40 सीढ़ियां चढ़कर गर्जिया मंदिर पहुंचा विशालकाय हाथी, जमकर मचाया उत्पात, CCTV में कैद घटनाक्रम

हाथी ने मंदिर परिसर में रखे फूल प्रसाद और अन्य सामग्री को तहस-नहस कर दिया.

ELEPHANT AT GARJIYA TEMPLE
गर्जिया मंदिर में हाथी (फोटो सोर्स: स्थानीय)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 4, 2025 at 11:41 AM IST

3 Min Read
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर के प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर में बीती देर रात एक अनोखी और चौंकाने वाली घटना सामने आई. जंगल से भटक कर आया एक जंगली हाथी मंदिर परिसर तक पहुंच गया. हाथी करीब दो घंटे तक मंदिर में उत्पात मचाता रहा. आश्चर्य की बात यह रही कि हाथी ने मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 40 सीढ़ियां चढ़ीं. इसके बाद हाथी ने मंदिर परिसर में रखे सामानों को भी नुकसान पहुंचाया.

मंदिर के पुजारी के अनुसार देर रात लगभग एक बजे के आसपास हाथी मंदिर परिसर की ओर आया. शुरुआत में स्थानीय लोगों को यह लगा कि शायद कोई बड़ा जानवर नीचे पुल के पास घूम रहा है. कुछ ही देर में हाथी मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ता दिखाई दिया. बताया जा रहा है कि हाथी ने मंदिर परिसर में रखे फूल प्रसाद और अन्य सामग्री को तहस-नहस कर दिया. साथ ही मंदिर के पास बनी अस्थायी दुकानों को भी हाथी ने नुकसान पहुंचाया है. ये पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है.

गर्जिया मंदिर में हाथी (वीडियो सोर्स: स्थानीय)

सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि हाथी कैसे धीरे-धीरे सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचता है. उसके कुछ देर बाद वह नीचे लौट जाता है. मंदिर के पुजारी ने बताया कि हाथी लगभग दो घंटे तक परिसर में मौजूद रहा. जब उसने उत्पात मचाना शुरू किया, तो उन्होंने तुरंत वन विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची.

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया हाल के दिनों में गर्जिया मंदिर के आसपास हाथियों की आवाजाही बढ़ी है. यह इलाका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर जोन से सटा हुआ है. अधिकारियों ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से अपील की है कि रात के समय मंदिर क्षेत्र में आवाजाही से बचें. जंगली जानवरों के प्रति सतर्क रहें. सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है. लोग हैरान हैं कि इतनी भारी-भरकम कद-काठी वाला हाथी 40 सीढ़ियां चढ़कर गर्जिया माता मंदिर तक कैसे पहुंचा? कई लोग इसे मां गर्जिया का चमत्कार बता रहे हैं, जबकि वन्यजीव विशेषज्ञ इसे जंगल के क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों के बढ़ने का संकेत मान रहे हैं.

