ETV Bharat / state

महराजगंज के घुघली नगर पंचायत अध्यक्ष पर जातिगत भेदभाव का आरोप, सफाई कर्मी बोले- पानी तक नहीं पीने दिया जाता - MAHARAJGANJ NEWS

नगर पंचायत में तैनात 28 सफाईकर्मियों ने थाने में सामूहिक शिकायत पत्र सौंपा है. कहा कि उन्हें गालियां दी जाती हैं.

सफाईकर्मियों ने थाने में की शिकायत.
सफाईकर्मियों ने थाने में की शिकायत. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 4:39 PM IST

2 Min Read

महराजगंज : घुघली नगर पंचायत में सफाईकर्मियों और अध्यक्ष के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. नगर पंचायत में तैनात करीब 28 सफाईकर्मियों ने सामूहिक रूप से नगर पंचायत अध्यक्ष संतोष जायसवाल, उनके करीबियों पर उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव का गंभीर आरोप लगाया है. सफाईकर्मियों ने सामूहिक रूप से घुघली थाने में तहरीर भी दी है. सामूहिक शिकायत के बाद नगर पंचायत में हड़कंप मच गया है.

कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी : कर्मचारियों ने शिकायती पत्र में कहा कि उनके साथ लगातार अपमानजनक व्यवहार किया जाता है. कई बार उन्हें गालियां दी जाती हैं और जातिगत आधार पर पानी तक पीने से रोक दिया जाता है. सफाईकर्मियों का कहना है कि यह सब उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की सुनियोजित कोशिश है. उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे सामूहिक कार्य बहिष्कार करेंगे.

अध्यक्ष बोले- बदनाम करने का साजिश : सभी 28 कर्मचारियों ने सामूहिक हस्ताक्षर और अंगूठा लगाकर शिकायती पत्र घुघली थाने में सौंपा है. इस कदम से नगर पंचायत प्रशासन की कार्यशैली को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है. वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष संतोष जायसवाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक प्रेरित और बेबुनियाद बताया है. उनका कहना है कि यह सब उन्हें बदनाम करने की साजिश है.

पुलिस कर रही जांच : घुघली थानाध्यक्ष ने बताया कि शिकायत पत्र मिला है और मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी. इस घटनाक्रम के बाद नगर क्षेत्र में यह विवाद चर्चा का बड़ा विषय बन गया है और न्याय के लिए लोग जिला प्रशासन की ओर टकटकी लगाए हुए हैं.

यह भी पढ़ें : अखिलेश यादव ने बताया ABVP का नया फुलफॉर्म- अखिल भारतीय वीडियो ऑफ पिटाई, बोले- मेरा 8 लाख का चालान किया

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHARAJGANJ NEWSGHUGLI NAGAR PANCHAYATCLEANERS ACCUSED OF DISCRIMINATIONघुघली नगर पंचायत अध्यक्ष पर आरोपMAHARAJGANJ NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.