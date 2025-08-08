लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी, अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती है. इस शहर की एक ऐसी ही धरोहर है गाजीउद्दीन हैदर कैनाल, जिसे दो शताब्दी पहले नवाब गाजीउद्दीन हैदर ने गंगा का पानी कानपुर से लखनऊ तक लाने के लिए शुरू किया था.

प्रदूषित नाले में तब्दील हुई हैदर कैनाल: यह नहर उस समय सिंचाई और जल आपूर्ति का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट थी, लेकिन सई नदी की बाधाओं के कारण यह अधूरी रह गई. समय के साथ यह नहर एक प्रदूषित नाले में तब्दील हो गई, जो शहर के लिए चुनौती बन गई थी.

लखनऊ और गोमती को मिलेगी नई जिंदगी (Video Credit: ETV Bharat)

लखनऊ की लाइफ लाइन बनेगी गाजीउद्दीन हैदर कैनाल: अब आधुनिक तकनीक और योजनाओं के जरिए इस नाले को लखनऊ की लाइफ लाइन बनाने की तैयारी है. लखनऊ के इतिहास के विशेषज्ञ संजय चौधरी ने बताया कि 1810 के दशक में नवाब गाजीउद्दीन हैदर ने इस नहर की परिकल्पना की थी. इसका उद्देश्य गंगा और गोमती नदियों को जोड़कर लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना था.

नवाबों के समय में शहर की समृद्धि का प्रतीक थी नहर: अवध के नवाबों के शासनकाल में यह नहर शहर की समृद्धि का प्रतीक थी, लेकिन सई नदी के कारण निर्माण कार्य रुक गया. धीरे-धीरे यह नहर उपेक्षा का शिकार हो गई. यह नहर प्रदूषित नाले का रूप ले चुकी है, जिसमें शहर के 243 नाले-नालियों का गंदा पानी मिलता है. यह स्थिति न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि गोमती नदी की स्वच्छता को भी प्रभावित करती है.

लखनऊ में हैदर कैनाल (Photo Credit: ETV Bharat)

1090 चौराहे के पास है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट: गोमती संरक्षण कार्यकर्ता रिद्धिकिशोर गौड़ ने बताया कि आधुनिक तकनीक से इस नहर के पानी का शोधन संभव है. इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. सबसे पहले, नहर के पानी को स्वच्छ करने के लिए 1090 चौराहे के पास एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किया गया है.

गोमती नदी में छोड़ा जाएगा साफ पानी: इस प्लांट के जरिए नाले का गंदा पानी साफ करके गोमती नदी में छोड़ा जाएगा, जिससे नदी की स्वच्छता में सुधार होगा. इसके अलावा, बटलर पैलेस की झील को भी इस स्वच्छ पानी से भरा जाएगा, जो स्थानीय पर्यावरण को लाभ पहुंचाएगा. यह कदम बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि नहर का पुनर्जन्म आसपास के क्षेत्रों में जल प्रबंधन को बेहतर बनाएगा.

754 करोड़ रुपये का फोरलेन रोड प्रोजेक्ट: लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि सिटी डेवलपमेंट प्लान में हैदर कैनाल के किनारे एक नया फोरलेन एलिवेटेड रोड बनाने की योजना को मंजूरी मिल चुकी है. यह रोड राजाजीपुरम से कालिदास मार्ग तक लगभग 15-16 किलोमीटर लंबी होगी, जो आगरा एक्सप्रेस-वे और लोहिया पथ को जोड़ेगी.

इस परियोजना की लागत लगभग 754 करोड़ रुपये आंकी गई है. इस रोड के बनने से अवध चौराहा, चारबाग, मवैया और हजरतगंज जैसे व्यस्त इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी.

10 लाख लोगों को यातायात की सुविधा मिलेगी: अनुमान है कि इससे करीब 10 लाख लोगों को यातायात की सुविधा मिलेगी. यह रोड राजाजीपुरम से लाल बहादुर शास्त्री मार्ग तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे यात्रा का समय एक घंटे से घटकर 15-20 मिनट रह जाएगा.

लखनऊ की लाइफ लाइन: लखनऊ जन कल्याण महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे ने बताया कि हैदर कैनाल का यह पुनर्जन्म और फोरलेन रोड प्रोजेक्ट लखनऊ के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है. यह न केवल शहर की ऐतिहासिक विरासत को पुनर्जन्म देगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और यातायात प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा. नगर निगम और लोक निर्माण विभाग मिलकर इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने में जुटे हैं.



